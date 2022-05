Sapete che fine ha fatto l’ex gieffina Mary Falconieri? Molti di voi la ricordano per la sua intesa al GF con Giovanni Angiolini, nata sotto le telecamere del reality, ma ora….

Mary Falconieri è nota in tv e sui social (dove vanta un seguito di centinaia di migliaia di follower), e tanti la ricordano per la sua partecipazione al Grande Fratello, edizione 2014, e per la sua love story con il bel chirurgo sardo Giovanni Angiolini. Com’è la sua vita oggi? Vi raccontiamo tutto quello che forse vi siete persi sulla sua biografia!

Chi è Mary Falconieri e dove vive?

Mary Falconieri è nata a Nardò, in provincia di Lecce, e vive a Milano dove lavora (anche come modella) dopo un passato in tv. Il grande pubblico infatti l’ha vista tra i concorrenti del GF 2014, edizione in cui scattò la scintilla d’amore tra l’ex gieffina e un altro concorrente, Giovanni Angiolini (poi legato a Michelle Hunziker)…

Non tutti sanno che oggi Mary Falconieri si dedica a un progetto imprenditoriale che l’ha vista fondare un brand di abbigliamento, Mindset, di cui va molto fiera. Propone una moda comoda per le donne e continua a tenere saldo il legame con i fan attraverso i social, in cui è molto attiva.

La vita privata di Mary Falconieri

Per quanto riguarda la vita privata, Mary Falconieri è nata il 22 agosto 1992 sotto segno del Leone, è sposata e in passato è stata legata sentimentalmente all’ex concorrente del Grande Fratello Giovanni Angiolini, chirurgo del Sassarese che aveva conosciuto proprio nella Casa più spiata d’Italia…

Chi è il marito di Mary Falconieri?

Non si conosce molto del marito di Mary Falconieri. Si chiama Giuseppe Matteo Schiavello ed è un avvocato con studio legale a Milano. Si sono sposati nel luglio 2021 a Nardò, nel Leccese, terra natale della ex gieffina, e dalla loro unione, il 25 maggio 2022, è nata una figlia a cui hanno dato il nome Giulia.

Altre 3 cose da sapere su Mary Falconieri

– Il suo nome all’anagrafe è Maria Falconieri.

– A 19 anni ha partecipato al format Veline e, nel 2011, ha preso parte a Miss Italia arrivando in finale con la fascia di Miss Cinema Puglia.

Mary Falconieri è felicemente sposata, ma sapete chi è suo marito? Si chiama

Riproduzione riservata © 2022 - DG