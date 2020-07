Ha un rapporto bellissimo con Nek, che a lei ha dedicato parole dolcissime e cariche di orgoglio sui social: scopriamo chi è Martina Imarisio Neviani… e perché ha due cognomi.

Martina Imarisio Neviani è il nome della figlia di Patrizia Vacondio, che la moglie di Nek ha avuto da una precedente relazione prima del grande amore con l’artista. A testimonianza del grande affetto che la lega a lui, usa il suo cognome per firmarsi anche sui social (il cantante si chiama infatti Filippo Neviani), unitamente a quello del padre biologico. Partiamo alla scoperta della sua biografia e di quel legame “da 110 e lode” con l’idolo di milioni di italiani…

Chi è Martina Imarisio Neviani e dove vive?

“Questo account è privato“: suona così la musica del profilo Instagram di Martina Imarisio Neviani, la figlia (bellissima e studiosa) di Nek che ha stregato tutti con il suo sorriso. Social blindato ma, nonostante la riservatezza, uno scorcio della sua biografia arriva proprio dalle parole del cantante.

Sebbene lui non sia il padre biologico (è nata da una precedente relazione della compagna di Filippo Neviani, Patrizia Vacondio), hanno un rapporto bellissimo che va a di là del legame di sangue.

Nek

Alla sua seconda carriera universitaria (secondo traguardo di successo nel luglio 2020 con lo stesso esito, 110 e lode!), Martina ha una conseguito la laurea in Economia e Politiche Europee ed è lontana anni luce dal mondo dello spettacolo.

È bastato il suo sorriso, nelle foto pubblicate da Nek per farle gli auguri, a infiammare i cuori di migliaia di persone… Non è chiaro dove vive, se a Sassuolo, dove risiede Nek, oppure altrove. Ha una sorella, Beatrice Neviani, figlia naturale del cantante e nata dalle nozze con Patrizia Vacondio.

La vita privata di Martina Imarisio Neviani

Non si hanno informazioni dettagliate sulla vita privata di Martina Imarisio Neviani. Quel che appare nitido è il suo profondo legame con le proprie origini (ha mantenuto il cognome del padre biologico) e con Nek (si firma anche con il cognome del cantante). Non sappiamo se nel suo cuori ci sia un fidanzato, né quali siano i suoi interessi oltre la nota passione per lo studio…

Martina Imarisio Neviani e Nek

Martina Imarisio e Nek hanno un legame davvero speciale, tanto che l’artista la sente come figlia sua. Sui social, il loro reciproco affetto è sigillato proprio nel dolcissimo pensiero che Filippo Neviani le ha rivolto per la laurea, una dedica accolta da una valanga di like e commenti da parte di colleghi vip e fan.

“Hai scritto una tesi incredibile, premiata con medaglia di lode. Ci hai stregati tutti con la tua esposizione e hai ricevuto i complimenti di tutta la commissione che per te ha usato parole davvero lusinghiere. Hai studiato tanto, hai messo in ogni istante di questo percorso entusiasmo e passione e oggi ti meriti questo successo, il secondo 110 e lode della tua carriera universitaria. Sei tu la “scintilla rivoluzionaria”. Lo sei sempre stata. E noi siamo fieri della persona che sei e sarai“.

