Alla scoperta di Marina Peroni: ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sula compagna del cantautore italiano, Sandro Giacobbe.

Il nome di Marina Peroni è noto alla cronaca rosa italiana soprattutto per la sua lunga storia d‘amore con il cantautore genovese, Sandro Giacobbe. Proprio con quest’ultimo, autore di indimenticabili successi e divenuto celebre negli anni ’70 e ’80, la Peroni condivide oltre che la vita anche un’altra grande passione. Scopriamo insieme di che si tratta e proviamo anche a raccontarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lei e sulla sua vita privata: ecco chi è veramente Marina Peroni.

Chi è Marina Peroni

Sulla biografia di Marina Peroni al momento non abbiamo informazioni certe. Non è infatti nota la sua data di nascita né il suo segno zodiacale ma sappiamo solamente che è nata nel 1976. Non abbiamo informazioni sulla sua famiglia d’origine mentre sul suo percorso scolastico, come la stessa Marina ha scritto sul suo account Instagram, sappiamo che la donna ha conseguito una laurea in discipline psicosociali.

Marina Peroni, vita privata ( e dove vive)

Per quanto riguarda invece la sfera privata di Marina Peroni sappiamo che anche lei è impegnata nel mondo della musica come autrice e cantautrice. Vive a Genova con la sua famiglia ma non abbiamo alcuna informazione sul suo patrimonio personale. Per quel che riguarda poi la sfera sentimentale, è noto che Marina sia da tempo legata al cantautore italiano Sandro Giacobbe (più grande di lei). I due si sono incontrati dopo il divorzio di lui e da allora non si sono più lasciati.

Dalla prima moglie il cantautore genovese ha avuto anche due figli, Andrea e Alessandro, Marina Peroni invece era già mamma di una ragazza che si chiama Erika.

Chi è Sandro Giacobbe, il compagno di Marina Peroni

Figlio di un operaio e di una casalinga, Sandro Giacobbe è nato a Moneglia, in provincia di Genova, il 14 dicembre del 1949 sotto il segno zodiacale del Sagittario. Ha due fratelli e la sua forte passione per la musica lo ha portato giovanissimo ad abbandonare gli studi in ragioneria. La sua carriera artistica è cominciata esibendosi prima con una band nei locali della Liguria e poi a calcare palchi come quelli del Festival di Sanremo e Festivalbar.

Marina Peroni, 2 curiosità

-Ama gli animali e possiede un cane di nome Pippo e dei gatti.

-Nel 2015 ha pubblicato il singolo “Ali per volare” insieme a Sandro Giacobbe.

Fonte foto: https://www.instagram.com/sandrogiacobbeofficial/?hl=it