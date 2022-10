Barbara Clara Pereira è una splendida attrice e modella legata al conduttore Paolo Ruffini. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei.

Ex Miss Italia nel mondo e attrice, Barbara Clara Pereira è balzata agli onori delle cronache nel 2022 per la sua liaison con il conduttore Paolo Ruffini. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla carriera della splendida attrice e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità.

Chi è Barbara Clara Pereira: la carriera

Nata a Maturin (in Venezuela) il 13 luglio 1981 (sotto il segno zodiacale del Cancro) Barbara Clara Pereira ha origini italiane e portoghesi (suo padre infatti è originaria del Friuli Venezia Giulia, mentre sua madre è portoghese). Ha debuttato giovanissima come modella e nel 2000 ha partecipato a Miss Italia nel Mondo, conquistando il titolo di vincitrice. In seguito ha lavorato anche come attrice e insieme alla conduttrice Andrea Delogu ha formato il duo musicale Cinema2, con cui ha raggiunto ottimi riscontri anche negli Stati Uniti.

Nel 2020 ha recitato nella soap Cento Vetrine (in cui è stata scelta per interpretare il ruolo di Viola Castelli. Nel 2012 ha recitato nel film Un’insolita vendemmia e, nel 2017, in Vendetta! e Non è un paese per giovani.

Barbara Clara Pereira: la vita privata

Nel 2022 il nome della modella e attrice è balzato agli onori delle cronache per via della sua liaison con il conduttore Paolo Ruffini. Lo stesso Ruffini ha confessato a Visto di voler avere un figlio insieme a Barbara Clara Pereira, per cui ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine.

“Sono convinto di averla sempre avuta nei miei sogni e poi l’ho trovata nella realtà. Quando l’ho incontrata, ho esclamato: “Eccola!”. L’ho sognata tanto! Mi son ricordato del sogno che facevo. Lei è sudamericana, è nata in Venezuela e poi è venuta quando aveva vent’anni qui in Italia perché il papà è friulano. È mora ed è molto bella. Ha un’anima pura e sincera. A me è sempre capitato di trovare donne pretenziose e capricciose ed è la prima volta, una delle poche volte, che ho trovato una persona che non chiede nulla ma ha solo il desiderio di dare, di amare. Questa sua peculiarità l’ho trovata semplicemente meravigliosa”, ha dichiarato il conduttore.

Non è dato sapere esattamente dove Barbara Clara Pereira abiti.

Chi è Barbara Clara Pereira: le curiosità

– Ha un tatuaggio che raffigura la scritta “perdutamente”.

– Pratica sport per mantenersi in forma.

– Le piacciono i cani e viaggiare in giro per il mondo (su Instagram sono presenti molte foto dei suoi viaggi).

– Le piace cucinare le specialità sudamericane.

– Oltre al mondo dello spettacolo ama l’arte e la pittura.

