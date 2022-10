Scopriamo qualcosa di più su Monica Cudia: biografia, vita privata e alcune curiosità sulla corteggiatrice di Uomini e Donne.

Monica Cudia è una corteggiatrice che il pubblico televisivo di Uomini e Donne ha imparato a conoscere durante il trono di Federico Dainese e nella stagione televisiva 2022-2023. Durante questo percorso la giovane ha subito destato l’interesse dello stesso tronista ma anche dei telespettatori da casa, proviamo allora a scoprire qualcosa di più sul suo conto. Da dove viene Monica Cudia, quanti anni ha, cosa fa nella vita privata e alcune curiosità.

Chi è Monica Cudia

Sulla biografia della giovane corteggiatrice di Uomini e Donne al momento si hanno poche informazioni. Sappiamo solamente che è nata in Sicilia nel 1994 ma non si conosce molto nemmeno sul suo percorso scolastico anche se è noto che Monica lavora nel campo della bellezza.

Monica Cudia, vita privata

Per quanto riguarda invece la vita privata di Monica Cudia sappiamo che la corteggiatrice di Federico Dainese di professione è una make-up artist, estetista e specializzata in Onicotecnica. Dal punto di vista sentimentale invece, alle telecamere di Canale 5 nel 2022 si è professata single ma siamo certi che gli ammiratori non manchino affatto.

Monica Cudia, 7 curiosità

-La bella Monica sembra riscuotere un notevole successo anche sui social e in particolare Instagram.

-Sembra non avere al momento alcun tatuaggio sul corpo.

-Dai suoi scatti in rete si intuisce che la corteggiatrice ami tantissimo il mare e le uscite con gli amici.

-Monica è anche una vera sportiva e pratica regolarmente dello sport.

-Ama gli animali e possiede un cane di piccola taglia a cui è molto legata.

-Fra le tante passioni che ha ci sono anche i viaggi e la moda.

-Si è descritta come una persona sincera e molto puntuale.

