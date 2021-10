Margherita De Bac è la conduttrice del programma di La7 insieme a Eleonora Pedron. Conoscete la sua storia? Partiamo alla scoperta di tutto quello che si sa della sua vita!

Conduttrice di Belli dentro Belli fuori, format di approfondimento in onda il sabato su La7 che l’ha vista conduttrice insieme a Eleonora Pedron, Margherita De Bac vanta una brillante carriera nel mondo dell’informazione. Giornalista affermata, si occupa da anni di temi quali sanità e bioetica, e ora scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua storia. Ecco il suo ritratto, dalla biografia alle curiosità…

Chi è Margherita De Bac e dove vive?

Belli dentro Belli fuori è il programma, dedicato alla salute e al benessere, di cui Margherita De Bac ha preso il timone insieme affiancata, dopo Roberta Capua, da Eleonora Pedron. Originaria di Roma, città in cui vive, lei è giornalista affermata con una brillante carriera nella redazione del Corriere della Sera. Si occupa di tematiche legate a sanità, medicina e bioetica e scrive anche su settimanali quali Sette e Io Donna. È autrice dei libri inchiesta Siamo solo noi e Noi, quelli delle malattie rare.

La vita privata di Margherita De Bac

Per quanto riguarda il capitolo vita privata, di Margherita De Bac non si conosce nulla. La giornalista appare molto riservata e nemmeno i social aiutano a trovare dettagli sulla sua storia personale dietro i riflettori di carta stampata e televisione.

Sappiamo che ha iniziato a lavorare per Il Corriere nel 1987, partendo con articoli sullo sport. Poi è passata alla cronaca di Roma fino ad arrivare alla sezione salute, medicina, sanità e bioetica. Nel suo mondo, da sempre, c’è la passione per la comunicazione e il giornalismo. Per questo si sente fortunata ad essere riuscita a tradurla in un percorso professionale che ama profondamente.

Margherita De Bac: altre 4 cose da sapere

– Su Instagram si descrive come una amante degli animali e una runner.

– Sui social ha condiviso tante belle immagini della sua adorata famiglia e degli inseparabili cani.

– Il suo primo romanzo si intitola Per fortuna c’erano i pinoli.

– Ha aperto un portale informativo dedicato alle malattie rare, lemalattierare.info.