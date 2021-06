Conosciamo meglio chi è Marco Farris, fra i bombshell di Love Island Italia, il reality condotto da Giulia De Lellis e in onda su Discover+.

Si chiama Marco Farris, ha già una carriera avviata nel mondo della moda e si è subito imposto come nuovo sex symbol anche sul piccolo schermo italiano. Con la sua partecipazione nel 2021 al reality show Love Island Italia, condotto da Giulia De Lellis e in onda su Discover+, il giovane ha subito conquistato alcune delle lovers del programma ma anche tante ammiratrici da casa. Oggi proviamo a raccontarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lui: chi è Marco, quanti anni ha, le sue origini e cosa fa nella vita privata.

Chi è Marco Farris

Sulla biografia di Marco Farris al momento non abbiamo informazioni esatte ma sappiamo che durante la sua partecipazione a Love Island Italia, il giovane ha dichiarato di avere 24 anni. Marco è originario della provincia di Cagliari ma ha deciso presto di lasciare l’Italia per inseguire il suo sogno.

Marco Farris, vita privata ( e dove vive)

Per quanto riguarda la vita privata del giovane bombshell di Love Island Italia sappiamo che a soli 19 anni ha deciso di trasferirsi dalla Sardegna per andare a vivere nella città di Londra dove attualmente vive ancora e lavora come modello. Sul fronte sentimentale invece, Marco sembrerebbe essere ancora single ed anche osservando attentamente il suo profilo su Instagram non troviamo al momento nessuna traccia di qualche fidanzata misteriosa o di qualche relazione precedente.

Marco Farris, 3 curiosità

-Insieme alla moda Marco ha anche una grande passione per il calcio.

-Marco si è definito “un cittadino del mondo”.

-Durante la sua presentazione a Love Island Marco ha fin da subito mostrato interesse per la lover Rebeca.