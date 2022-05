Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul primo ministro svedese Magdalena Andersson: dall’ascesa politica alla sua vita privata.

Magdalena Andersson è il primo ministro svedese nonché leader del Partito Socialdemocratico della Svezia. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla sua carriera nel mondo politico e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità sul suo tempo libero.

Chi è Magdalena Andersson: la carriera

Nata a Uppsala (in Svezia) il 23 gennaio 1967 (sotto il segno zodiacale dell’Acquario) Magdalena Andersson ha studiato scienze sociali nella sua città natale e, successivamente, si è trasferita a Stoccolma, dove nel 1992 si è laureata in Economia. Ha studiato in seguito presso l’Istituto di Studi avanzati di Vienna e, nel 1995, presso Harvard. Interessata al mondo della politica fin dai tempi del liceo, ha fatto parte della Lega Giovanile Socialdemocratica del suo college (nel 1983) e nel 1987 è stata eletta presidente della sede locale della SSU di Uppsala.

Dopo la laurea ha ottenuto un impiergo presso l’Ufficio del Primo Ministro svedese Goran Persson e ha lavorato anche come direttrice della pianificazione (dal 1998 al 2004). Ha inoltre lavorato nel servizio civile come segretario di Stato al Mistero delle finanze e in seguito è diventata consigliere politico di Mona Sahlin. Fino al 2012 è stata Direttore Capo dell’Agezia delle Entrate svedese e nel 2014 si è dimessa in vista della sua candidatura alle elezioni generali. Il 4 novembre 2021 è stata eletta leader del Partito socialdemocratico dopo la prima donna leader del partito, Mona Sahlin. Il 30 novembre è stata eletta Ministro di Stato della Svezia.

Magdalena Andersson: la vita privata

La leader del Partito socialdemocratico è sposata con Richard Friberg. I due sono convolati a nozze nel 1997 e insieme hanno avuto due figli. La coppia è molto riservata per quanto riguarda la vita privata ma è noto che i due abitino a Nacka, nella città metropolitana di Stoccolma.

Magdalena Andersson: chi è il marito

Classe 1967 e originario di Askims församling (in Svezia) il marito della politica svedese è un professore di economia alla Scuola di Economia di Stoccolma. Di lui non si conoscono molte informazioni e ha sempre vissuto la sua vita accanto alla moglie nel massimo riserbo.

Magdalena Andersson: le curiosità

– Lei e la sua famiglia amano svolgere attività all’aria aperta: tra queste le loro preferite sono l’escursionismo, l’alpinismo e il kayak.

– Prima d’intraprende la carriera politica è stata una nuotatrice professionista.

– Per il suo carisma è stata paragonata ad Angela Merkel e la stampa svedese l’ha soprannominata “Bulldozer”.

– Secondo Bandit Rock, la Andresson sarebbe una fan della musica metal e uno dei suoi gruppi preferiti sarebbero i System of a down.

– Usa Instagram soprattutto per parlare della sua attività politica in Svezia.

