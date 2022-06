Scopriamo cosa si sa su Luca Terni, conosciuto dal pubblico nel ruolo di conduttore televisivo che nel 2022 conduce Scarpetta d’Italia.

Conosciamo Luca Terni, che porta avanti la tradizione di famiglia per la macelleria nella sua città natale con il suo ristorante. Questa sua attività a cui si dedica con passione ed energia lo porta anche a conquistare il palcoscenico televisivo e a divenire volto noto della televisione italiana, ricoprendo il ruolo di conduttore. Vediamo di scoprire la sua carriera e anche qualche curiosità in merito alla sua vita privata e alla sua situazione sentimentale.

Luca Terni: la biografia e la carriera

Classe 1988, Terni nell’anno 2017 si aggiudica il Premio di miglior macellaio d’Italia partecipando al concorso della celebre trasmissione Detto Fatto, in onda su Rai 2. Il re della carne conduce in seguito un suo programma televisivo dal titolo C’è Ciccia, in onda sul canale Food Network ogni domenica. Nell’estate dell’anno 2022 diviene protagonista della trasmissione televisiva, sempre sul canale di Food Network e prodotta da CastaDiva per Discovery italia, intitolata Scarpetta d’Italia. Il programma è un cooking show dove alcuni ristoratori da diverse parti d’Italia si sfidano con le proprie ricette per ottenere il titolo di vincitore.

La vita privata di Luca Terni

Il conduttore televisivo vive a Capalbio ed è fidanzato da diversi anni assieme ad una donna di nome Silvia, di cui non si hanno ulteriori informazioni. La coppia si conosce dalla prima superiore e in seguito hanno due figli, di nome Iole e Elia, presenti in alcuni post sul profilo social di Terni. Luca e Silvia hanno dovuto rimandare la data del loro matrimonio a causa del Covid-19.

3 curiosità sul conduttore della Scarpetta d’Italia

Sua madre ha sofferto di leucemia fulminante, da cui in seguito si è ripresa completamente.

Presente e molto seguito sul social di Instagram.

Ha abbandonato gli studi al terzo anno di Economia e Commercio per mandare avanti l’attività di famiglia, macellai da quattro generazioni.

