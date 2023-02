Geppi Cucciari, volto noto dello spettacolo italiano, in passato è stata sposata con Luca Bonaccorsi. Scopriamo tutto quello che è emerso sull’ex marito della comica e conduttrice televisiva, dalla biografia ai lineamenti della sua vita privata…

Luca Bonaccorsi è un giornalista e conduttore televisivo ed è nato il 15 settembre 1969 a Roma, sotto il segno della Vergine. Nel corso della sua carriera tante tappe importanti, dopo gli studi in Economia e un percorso professionale partito come esperto di finanza e analista dei mercati finanziari.

Fino al 2005 avrebbe lavorato come trader e nel 2008 ha fondato Terra, il primo quotidiano ecologista italiano da lui diretto fino al 2012, prima del passaggio a La7 con una rubrica sulla blue economy nel programma di Myrta Merlino L’aria che tira.

Per quanto riguarda la vita privata, di Luca Bonaccorsi si sa che è stato sposato con Geppi Cucciari. Il loro matrimonio, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è stato celebrato il 15 dicembre 2012 a Milano e l’unione non sarebbe finita nel migliore dei modi.

Luca Bonaccorsi e Geppi Cucciari si sarebbero separati nel 2016, e lui poi avrebbe ritrovato l’amore con una nuova compagna di cui non è emerso molto. Non si conosce altro della storia personale del giornalista, anche perché molto riservato.

Il resto delle informazioni emerse sul suo conto riguardano la sua brillante carriera, sviluppatasi in differenti settori che gli hanno permesso di raggiungere diverse soddisfazioni dal punto di vista professionale e che lo hanno visto anche vivere importanti esperienze lavorative all’estero.

