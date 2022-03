È finito nel radar del gossip per la relazione instaurata con Eleonora Valli, ma chi è davvero Luca Babbini? Andiamo a scoprirlo!

Con Beatrice e Ludovica esplose nello scenario televisivo di Uomini e Donne, anche per Eleonora Valli è giunto il momento di splendere. L’influencer emiliana è una ragazza alla mano, che, forse, rispetto alle sue sorelle piccole, dà meno nell’occhio. Perché meno attratta dallo spettacolo e probabilmente dal carattere meno esuberante. Tuttavia, anche lei ha conseguito la fama. In che modo? Attraverso Instagram, dove nascono tante nuove webstar. Tra le mamme influencer più in evidenza, ha una bellissima vita, circondata da tanto amore. Quello dei suoi figli e del suo compagno Luca Babbini, del quale vi andremo proprio ora a parlare.

Luca Babbini: la biografia

Nato il 22 gennaio 1988, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, a Carrara, ha avuto una carriera nel mondo del calcio come portiere. Cresciuto nelle giovanili dello Spezia, ha girato in lungo e in largo l’Italia, difendendo i pali di numerose realtà di provincia. Oggi sembra che lavori presso Cattini srl, una società specializzata nell’industria grafica.

In alcune interviste Eleonora ha raccontato di averlo conosciuto mentre lavorava come Visual Merchandiser. E lì è scattato il classico colpo di fulmine. “Si dice che quando trovi la persona giusta te ne accorgi, ed è stato così!”, ha raccontato. Sentivano il desiderio di creare una famiglia e di costruirsi una vita insieme. Così passo dopo passo hanno gettato le fondamenta per il loro avvenire e oggi formano uno splendido quadretto.

Luca Babbini: la vita privata

Felicemente legato a Eleonora Valli, ha avuto dalla compagna due bellissimi bambini: Carlo Alberto e Ludovica Allegra. Sul suo profilo Instagram manda dolcissime dediche. Vivono a Carrara, mentre sul patrimonio non sono disponibili informazioni.

Chi è Eleonora Valli, la compagna di Luca Babbini

Nata nel 1994 a Bologna, dopo aver conseguito il diploma al liceo, ha brevemente frequentato la facoltà di Giurisprudenza. Ben presto è, però, entrata nel mondo del lavoro. Pur di raggiungere l’indipendenza ha aiutato la madre nel negozio di oggettistica, dopodiché ha accettato il ruolo di commessa presso una grande azienda, della quale ne è in seguito diventata Visual Merchandiser. Attiva su Instagram, non è dato stabilirne il patrimonio.

3 curiosità su Luca Babbini

– Ama i tatuaggi.

– Si tiene in forma andando in palestra.

– Gli piacciono i cani

