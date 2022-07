Originaria di Roma, lavora tra Londra e gli Stati Uniti: ecco chi è Loretta Napoleoni, economista di fama internazionale.

Saggista, giornalista ed economista, Loretta Napoleoni ha iniziato a lavorare in ambito finanziario subito dopo la laurea. Ai suoi interessi si sono aggiunti, nel corso degli anni, anche gli studi sul terrorismo che l’hanno portata a realizzare diversi libri che sono stati tradotti in numerosissimi paesi del mondo.

La biografia e la carriera di Loretta Napoleoni

Nata a Roma il 5 luglio 1955 sotto il segno del Cancro, Loretta Napoleoni si è laureata in Scienze Politiche a indirizzo politico-economico presso l’Università di Roma La Sapienza. Ha conseguito un MPhil in terrorismo alla LSE, un Master in relazioni internazionali ed economia presso la SAIS e un dottorato in Scienze economiche a La Sapienza.

Subito dopo la conclusione degli studi ha lavorato con il Fondo Monetario al progetto di convertibilità del Fiorino ungherese e tra gli anni Ottanta e Novanta ha lavorato come economista nella City di Londra e negli Stati Uniti per banche ed organizzazioni internazionali.

Nel 2005 ha presieduto il gruppo di esperti sul finanziamento del terrorismo per la conferenza internazionale Terrorismo e Democrazia organizzata dal Club de Madrid. La sua collaborazione è stata preziosa per le forze dell’ordine, tra cui la Homeland Security statunitense, l’International Institute of Counter-Terrorism israeliano, la polizia catalana e l’esercito Turco.

Fa parte del comitato scientifico del think tank Fundaciones Ideas creata dall’ex primo ministro spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero, è socia fondatrice di una società di consulenza Britannica che si occupa di terrorismo e pirateria, e presidente di Food Freedom.

Ha scritto diversi libri tra cui Isis, Lo stato del terrore, Democrazia vendesi, Manomics e La morsa. È editorialista per El Pais ed il Caffè, scrive anche per il Venerdi della Repubblica ed il Fatto.it.

La vita privata di Loretta Napoleoni

Loretta Napoleoni è molto riservata sulla sua vita privata. Di lei si sa che è sposata con Paul Ronald Gerson e ha quattro figli (il nome del minore è Julian).

Il marito, come confessato da lei in una intervista per Donna Moderna, ha portato la famiglia sull’orlo della rovina e l’economista è stata costretta a vendere la casa di proprietà negli Stati Uniti e affittare l’abitazione di Londra.

Chi è il marito di Loretta Napoleoni, Paul Ronald Gerson

Del marito di Loretta Napoleoni si sa molto poco. Pare che fosse un imprenditore e che nel 2015 fosse socio di una società presso le Isole Vergini Britanniche denominata Cranborne Trading Limited.

3 curiosità su Loretta Napoleoni

– I suoi libri sono stati tradotti in 20 lingue, tra cui arabo e cinese

– Si è avvicinata alle posizioni del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo

– Ha insegnato alla Judge Business Schools di Cambridge

Riproduzione riservata © 2022 - DG