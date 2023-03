Attrice di cinema e televisione, Lorenza Indovina è una delle interpreti più amate di Rocco Schiavone: scopriamo tutto su di lei.

Lorenza Indovina ha da sempre coltivato la passione per la recitazione riuscendo ad affermarsi come una delle attrici più apprezzate a amate dal pubblico italiano. Con un lungo e vasto curriculum, l’interprete di origini siciliane si è alternata tra piccolo e grande schermo, riuscendo a calarsi nei panni di svariati personaggi e sempre con enorme successo. Proviamo a scoprire qualcosa in più su di lei e la sua carriera.

La biografia e la carriera di Lorenza Indovina

Nata a Palermo il 5 ottobre del 1966 sotto il segno della Bilancia, Lorenza Indovina ha lasciato la Sicilia per trasferirsi a Roma dove ha studiato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”.

Il debutto al cinema è avvenuto con il film Il trittico di Antonello nel 1992, ma i primi riconoscimenti sono arrivati con La tregua – che le è valso due nomination come miglior attrice ai David di Donatello nel 1997 – e Un amore – che l’ha portata a vincere il premio come migliore attrice al Festival di Sulmona, migliore attrice al Festival Mons e miglior attrice al Mirto d’oro.

Ha preso parte a numerosissime pellicole cinematografiche lavorando con registi come Ricky Tognazzi, Paolo Genovese, Fausto Brizzi o Giulio Manfredonia.

La Indovina è sbarcata poi sul piccolo schermo nel 1995 con la celebre serie tv La Piovra. È stata, inoltre, tra le protagoniste di L’avvocato delle donne, Padre Pio, Ris 2 – Delitti imperfetti, Tutto chiede salvezza su Netflix e, dalla seconda stagione, fa parte della celebratissima serie tv Rocco Schiavone in cui interpreta il ruolo del commissario della scientifica Michela Gambino.

La vita privata di Lorenza Indovina

Molto riservata su ciò che riguarda la sfera sentimentale, l’attrice Lorenza Indovina si è sposata il 17 settembre 2005 con lo scrittore Niccolò Ammaniti.

Chi è il marito di Lorenza Indovina, Niccolò Ammaniti

Classe 1966, romano doc, Niccolò Ammaniti è uno scrittore, regista e sceneggiatore. Vincitore del premio Strega nel 2007 per Come Dio comanda, è stato anche insignito della Laurea honoris causa in Filologia, Lettere e Storia dall’Università di Foggia.

Il suo nuovo romanzo è stato pubblicato nel 2023, a distanza di otto anni dall’ultimo: La vita intima.

3 curiosità su Lorenza Indovina

– Pratica equitazione

– È stata candidata al David di Donatello per due volte

– Il padre, il regista Franco Indovina, è morto in un incidente aereo vicino a Palermo

