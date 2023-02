Linda Sembrant è una calciatrice della Juventus che ha fatto coming out insieme a Lisa Boattin, sua fidanzata. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei.

Linda Sembrant è considerata un asso della nazionale svedese e della Juventus, società in cui gioca nel ruolo di difensore. Nel 2023 il suo nome è balzato agli onori del gossip quando lei e la sua compagna, Lisa Boattin, hanno deciso di uscire allo scoperto e svelare al mondo il loro amore. Scopriamo cosa c’è da sapere quindi sulla vita privata di Linda Sembrant e sulla sua brillante carriera nel mondo del calcio.

Linda Sembrant

Linda Sembrant: la carriera

Nata a Uppsala (in Svezia) il 15 maggio 1987 (sotto il segno zodiacale del Toro) Linda Sembrant ha conquistato la fama internazionale come calciatrice nel ruolo di difensore della Nazionale svedese e della Juventus. Ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello sport fin da bambina, inizialmente dedicandosi al pattinaggio di figura e a seguire all’hockey e al calcio.

Dopo aver indossato la maglia dell’Usala IF nel 2022 si è trasferita al Balinge. In seguito ha indossato le maglie dell’AIK, del Tyreso FF e del Montpellier. Nel 2019 ha indossato la sua prima maglia della Juventus, con cui ha fatto il suo esordio in serie A. La Sembrant è inoltre una delle giocatrici di punta della Nazionale svedese.

Linda Sembrant: la vita privata

Nel 2023 la calciatrice ha fatto coming out con la collega Lisa Boattin, conosciuta grazie alla Juventus. “L’amore ti fa sentire vivo, penso che tutti dovrebbero avere il diritto di essere se stessi, io voglio sentirmi bene con me stessa ed essere felice”, ha dichiarato in un video condiviso da La Repubblica. Le due hanno condiviso insieme gioie e dolori e non hanno nascosto che, a unirle ancora di più, sarebbe stata la comune passione per il mondo del calcio.

Non è dato sapere dove la calciatrice abiti o a quanto ammonti il suo patrimonio.

Linda Sembrant: chi è la fidanzata Lisa Boattin

Nata a Portogruaro (in Veneto) il 3 maggio 1997 (sotto il segno zodiacale del Toro)) Lisa Boattin è una calciatrice di ruolo difensore che gioca nella Juventus e per la nazionale italiana. Ha debuttato in serie A giocando con il Venezia 1984 e il Pordenone. Ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata prima del coming out con la Sembrant, e non si conoscono infatti molte informazioni sulla sua vita privata.

Linda Sembrant: le curiosità

– Su Instagram condivide dettagli e retroscena legati alla sua carriera e alla sua quotidianità.

– Le piace viaggiare e trascorrere il suo tempo libero insieme alla sua famiglia.

– Nel 2021 ha dovuto subire un delicato intervento al ginocchio.

– Ha uno splendido legame con sua madre, che l’ha spinta a perseguire tutti i suoi sogni.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG