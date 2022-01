Accomunati dalla passione viscerale per la musica, Leyla Martinucci e Massimo Ranieri hanno avuto una storia lunga ben otto anni.

Leyla Martinucci è stata l’ultima compagna di Massimo Ranieri, la donna in grado di fargli credere nuovamente nell’amore, dopo la morte della moglie Franca. Malgrado la notevole differenza d’età che li separa, i due hanno avuto una splendida storia, accomunati dalla passione per la musica. Se lui ha reso celebri alcune delle canzoni più importanti di ogni tempo, l’ex fidanzata è comunque riuscita a farsi largo in un settore molto competitivo. In tal senso, approfondiamo sia l’aspetto professionale che quello sentimentale della giovane artista.

Leyla Martinucci: biografia e carriera

Nasce il 23 luglio 1986, sotto il segno zodiacale del Leone, a Taranto, in Puglia. Fin da tenera età scopre la magia del canto e, sostenuta dalla famiglia, riesce a conquistare un posto sotto la luce dei riflettori. Nel 2016 raggiunge gli Stati Uniti, dove porta in scena alcuni ruoli di prestigio quali Rosina ne Il barbiere di Siviglia e La Gloria nella première internazionale de La Gloria e Imeneo di Vivaldi. Oggi, oltre all’attività di cantante lirica e vocal coach, è pure imprenditrice, dirigendo Sunset Italy, compagnia da lei stessa fondata, che si occupa di affittare case vacanze.

Massimo Ranieri

Leyla Martinucci: la vita privata

Ha conosciuto Massimo Ranieri nel 2000 e la loro relazione è durata otto anni, fino al 2010, quando le parti hanno capito la necessità di dividere le strade. Eppure, anche una volta terminato, il rapporto è rimasto bello, tanto che la Martinucci ha ammesso a Di Più: “Io e Massimo ormai siamo lontani, però tra noi è rimasto l’affetto”. Presente sia su Instagram sia su Facebook, non è dato sapere quale sia il suo status sentimentale né a quanto ammonti il patrimonio.

2 curiosità su Leyla Martinucci

– Il padre Nicola è stato un grande tenore.

– Ogni volta che parla di lei Ranieri la chiama “la donna della sua vita”.

