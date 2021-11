Franca Sebastiani ha vissuto un intenso e incompiuto amore con Massimo Ranieri: scopriamo cosa c’è da sapere su di lei.

Franca Sebastiani è stato un volto noto della musica e del giornalismo italiano. La donna è scomparsa nel 2015 e ha sempre serbato dentro di sé un grande amore per il cantante Massimo Ranieri con cui, durante una breve unione giovanile, ha avuto sua figlia Cristiana. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla giornalista e cantante e sulla sua storia con Massimo Ranieri.

Chi era Franca Sebastiani: la biografia e la carriera

Nata a San Casciano dei Bagni (provincia della Toscana) il 25 gennaio 1949 (sotto il segno zodiacale dell’Acquario), Franca Sebastiani è stata una celebre cantante, scrittrice e giornalista, scomparsa a Roma il 27 maggio 2015. Ha debuttato giovanissima come cantante con lo pseudonimo di Franchina e ha partecipato a numerosi eventi musicali fino agli anni ’90 (quando iniziò ad avvicinarsi alla musica religiosa). Ha recitato nel film di Carlo Fusco, Vento di Sicilia, e ha intrapreso la carriera di giornalista e di scrittrice (dedicando per altro un libro autobiografico, mai pubblicato, al grande amore della sua vita: Massimo Ranieri).

Franca Sebastiani: la vita privata

Franca Sebastiani è stata legata al cantante Massimo Ranieri, padre di sua figlia Cristiana (nata il 9 luglio 1970 e solo in un secondo momento riconosciuta dal cantante). Da una successiva unione sentimentale la giornalista ha avuto invece una seconda figlia, Amalia.

“Se chiudo gli occhi rivedo il viso di ragazzino di Massimo e risento il calore del suo abbraccio. Oggi non ho paura di morire, ciò che ho provato per Massimo rivive in me in una forma pura e profonda e mi sostiene, nonostante tutto. Voglio lasciare una traccia nel cuore della gente, per questo ho scritto un libro. La decisione di liberarmi dal peso di tanti ricordi è un’esigenza irrinunciabile. Il mio libro è uno spunto per dire a Massimo quanto gli ho voluto bene. Una delle gioie più grandi è stata quando nel 1995 Massimo ha deciso di riconoscere pubblicamente nostra figlia Cristiana”, aveva confessato la Sebastiani a Nuovo poco tempo prima di morire.

Massimo Ranieri, che in seguito ha presentato sua figlia Cristiana al grande pubblico, ha parlato della fine della sua storia d’amore con la Sebastiani affermando al suo show Tutte donne tranne me: “All’epoca mi consigliarono di non rendere pubblica la paternità perché avrebbe danneggiato la mia carriera e la mia immagine. L’unico alibi che ho e che ero giovanissimo e inesperto”.

Massimo Ranieri: chi è

Massimo Ranieri è uno dei volti più celebri del panorama musicale italiano. Nato a Napoli il 3 maggio 1951 (sotto il segno del Toro) ha esordito giovanissimo nel mondo della musica leggera ed è diventato una delle voci più famose del Bel Paese (ha venduto in tutto oltre quattordici milioni di dischi). Ha lavorato anche come attore, regista e conduttore tv. Non ha mai parlato pubblicamente della sua vita privata se si esclude l’episodio del suo show Tutte donne tranne me, dove nel 2007 ha parlato e presentato pubblicamente sua figlia Cristiana. “Fino a quel momento lo avevo visto solo in tv. Il giorno che chiamò per la prima volta, mia madre sbiancò. Io gli dissi “Ciao papà”. Lui mi disse: “Che strano sentirsi chiamare così. Voglio che tu venga ospite nella mia trasmissione”, confessò la figlia del cantante a Nuovo.