Ha partecipato alla prima edizione di “Saranno Famosi”, arrivando in finale grazie al suo talento: ecco cosa fa oggi Leonardo Fumarola.

Ricordato per aver preso parte alla prima edizione di Saranno Famosi, attuale Amici, e per le sue incredibili piroette. La sua carriera non si è fermata lì e il ballerino ha continuato a coltivare la sua grande passione: ecco chi è Leonardo Fumarola.

Leonardo Fumarola: biografia e carriera

Leonardo Fumarola nasce a Grottaglie, in Puglia, il 9 gennaio del 1983 sotto il segno del Capricorno. Sin dall’infanzia si distingue per le enormi capacità di ginnasta e ballerino, attirando l’attenzione dei compagni di palestra. Leonardo decide di coltivare la passione per il ballo e, nel 2001, decide di partecipare al talent show Saranno Famosi, condotto da Maria De Filippi. Dopo essersi distinto per le sue capacità, è stato chiamato a lavorare nel cast di Buona Domenica dal 2002 al 2006.

Il suo incredibile talento, insieme alla sua cresta biondo platino hanno conquistato a poco a poco il mondo dello spettacolo. Nel 2015 torna sul piccolo schermo come concorrente di Italia’s Got Talent, dove si esibisce con il suo gruppo Origami, raccogliendo il plauso del pubblico e della giuria con l’incredibile performance. Nel 2017 ha poi lavorato per il Festival di Sanremo, con il cast di ballo raccogliendo anche lì molti consensi.

Leonardo Fumarola oggi: cosa fa?

Attualmente Leonardo è fondatore e direttore artistico di Asd Fly Land, una scuola di danza a Brindisi.

Leonardo Fumarola ad Amici

Leonardo Fumarola partecipa alla primissima edizione di Amici, che all’epoca di chiamava Saranno Famosi. Non passa subito i cast per entrare nella scuola ma vince poi il ripescaggio aggiudicandosi un banco. Con le sue incedili piroette conquista il pubblico da casa e arriva in finale, non riuscendo però a vincere nonostante l’enorme talento. Perde con il cantante Dennis Fantina.

La vita privata di Leonardo Fumarola

Non si conoscono dettagli sulla vita privata del ballerino, non si conosce neanche la sua situazione sentimentale. Non sono neanche noti i suoi guadagni e non sembra avere un profilo Instagram ufficiale.

Riproduzione riservata © 2022 - DG