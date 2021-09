Conosciamo da vicino chi è Léa Seydoux: biografia, carriera, vita privata e tante curiosità sull’attrice e modella francese.

Bella, talentuosa e proveniente da una famiglia d’arte, lei Léa Seydoux attrice e modella francese che nonostante la giovane età, può vantare già un curriculum artistico di tutto rispetto (sia al cinema che nella moda) oltre che la conquista di importanti premi e riconoscimenti. Oggi proviamo allora a raccontarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lei e sulla sua vita privata. Chi è veramente Léa Seydoux: quanti anni ha, il suo fidanzato e tante curiosità.

Léa Seydoux, biografia e carriera

Il suo nome completo è Léa Hélène Seydoux-Fornier de Clausonne ed è nata a Parigi il 1 luglio del 1985 sotto il segno zodiacale del Cancro. Figlia di un imprenditore e di un’attrice, i suoi genitori hanno divorziato quando lei aveva appena 3 anni. La Seydoux viene da una famiglia numerosa, ha infatti sei fratelli ed è la nipote di Jérome Seydoux, il presidente della casa di produzione cinematografica Pathè nonchè la pronipote di Nicolas Seydoux, presidente della casa di produzione cinematografica Gaumont. Una volta conseguita la maturità l’attrice ha avviato il suo percorso nel mondo della recitazione frequentando prima alcuni corsi di teatro e poi la scuola Les Enfants Terribles e l’Actors Studio di New York.

Lea Seydoux

Come attrice ha vinto invece la Palma d’oro a Cannes per la pellicola La vita di Adele, è stata la Bondgirl nel film di James Bond Spectre, è stata diretta anche da Quentin Tarantino in Bastardi Senza Gloria, ha lavorato a Midnight in Paris di Woody Allen e anche ne La Bella e La Bestia al fianco di Vincent Cassel.

Léa Seydoux, vita privata

Per quanto riguarda la vita privata dell’interprete è noto che viva a Parigi ma non si hanno informazioni circa il suo patrimonio personale anche se per lei i contratti fioccano davvero e si parla di alti ingaggi. Sappiamo però, che è molto riservata dal punto di vista sentimentale e che dal 2014 è fidanzata con André Meyer ma la coppia ama viversi lontano dai riflettori e difficilmente appaiono insieme anche sul profilo Instagram di lei. Inoltre nel 2017, sono diventati anche genitori di un bambino che hanno chiamato George.

Chi è André Meyer, il fidanzato di Léa Seydoux

Non si hanno molte informazione sul fortunato André Meyer. Su di lui sappiamo solamente che è un modello francese e che spesso è apparso al fianco di Léa Seydoux per accompagnandola sui red carpet delle anteprime. Secondo i bene informati la coppia sarebbe davvero molto unita ed è nata con il classico colpo di fulmine.

Léa Seydoux, 4 curiosità

-Sua sorella maggiore Camille è la sua stilista personale.

-Ha confessato che spesso ha dovuto lottare con il pregiudizio di essere una figlia d’arte.

-Ha dichiarato che in amore le piace l’uomo vecchio stampo.

-Ha allattato suo figlio anche sul set, fra un ciak e l’altro.