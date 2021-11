Le Riche è una delle drag queen approdate alla prima edizione di Drag Race Italia: scopriamo cosa c’è da sapere sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Le Riche è una delle drag queen che sono state scelte per prendere parte alla prima edizione di Drag Race Italia. Scopriamo cosa c’è da sapere sul suo ideatore, Alberto Riccobono, e sulla sua carriera come drag e performer.

Chi è Le Riche: la carriera e la biografia

Originario di Palermo, dove è nato nel 1986 (non si conosce con esattezza la sua data di nascita), Alberto Riccobono ha dato vita alla drag queen Le Riche, protagonista di Drag Race Italia 2021.

Ha iniziato a interessarsi al mondo del teatro e delle discipline aeree fin da quanto era giovanissimo e nel 2015, per puro caso, ha scoperto il mondo drag e ha deciso di addentrarsi completamente in questa forma d’espressione. Le sue numerose esperienze nel mondo drag l’hanno portato a esibirsi come performer presso il famoso night club di Roma Muccassassina.

Le Riche: la vita privata

Non si sa molto della vita privata di La Riche/Alberto Riccobono e su Instagram lui stesso ama mantenere il massimo riserbo per quanto riguarda la sua sfera sentimentale. Abita a Roma ma sarebbe estremamente legato alla sua terra natale, la Sicilia.

Le Riche: le curiosità sulla drag queen

– Sua madre era un’artista ed è stata lei ad instillargli la passione verso il mondo del teatro e dell’arte fin da quando era bambino.

– Uno dei suoi più grandi idoli è Beyoncé e ha ammesso che vorrebbe somigliarle di più.

– Ha una passione smodata per gli abiti d’alta moda.

– Ha alcuni tatuaggi sul petto e alcuni raffiguranti delle farfalle sulla schiena.

– Ama sfoggiare orecchini appariscenti e un make up estremamente curato.