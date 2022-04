Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sull’esperta di stile Laura Pranzetti Lombardini, dalla carriera alle curiosità.

Laura Pranzetti Lombardini è un’esperta di stile e di costume che ha lavorato spesso come opinionista tv e che è anche una giornalista e una scrittrice. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla sua carriera, sul suo amore per il buon gusto e il mondo dell’arte e sulla sua vita privata.

Chi è Laura Pranzetti Lombardini: la carriera

Classe 1964 (è nata sotto il segno del Sagittario) e originaria del Piemonte, Laura Pranzetti Lombardini ha due lauree e ha vissuto tra Milano e Roma (anche se non è dato sapere esattamente dove e quando sia nata). Nel 2012 ha pubblicato il suo primo libro, Dizionario contemporaneo di buone maniere (2012), seguito da Galateo della corrispondenza (2015) e Uomo e gentiluomo (2016), scritti con Andrea De Michele, e Ritratto di signora (2017), in collaborazione con Silvia Zavattini, e Galateo in 5 minuti (2018).

La scrittrice gestisce un’attività di consulenza specializzata nel settore delle relazioni esterne e della comunicazione aziendale. Si definisce una studiosa di costume, e lavora anche come giornalista e opinionista tv (è stata spesso ospite del programma condotto da Bianca Guaccero, Detto Fatto, e altri famosi show televisivi).

Laura Pranzetti Lombardini: la vita privata

La scrittrice è sposata e ha due figli, Claudio e Carolina. Lei e la sua famiglia abitano a Roma, ma lei viaggia spesso per motivi di lavoro.

Laura Pranzetti Lombardini, chi è il marito della scrittrice

Il marito di Laura Pranzetti Lombardini si chiama Marcello Lombardini. Non è dato sapere che lavoro svolga il marito della scrittrice, ma sui social sono presenti numerose foto che ritraggono i due insieme durante le riunioni di famiglia (il figlio Claudio abita in Canada, e entrambi i genitori gli sono molto legati, così come alla figlia Carolina).

Laura Pranzetti Lombardini: le curiosità

– Le piace viaggiare, leggere e trascorrere del tempo con i suoi amici e la sua famiglia.

– Ama il mondo dell’arte e su Instagram posta spesso foto dei suoi viaggi in giro per l’Italia.

– Ha un cane di nome Gea.

– Le piace indossare vistose collane e anelli.

– Spesso si firma con l’acronimo LPL.

