Mezzobusto del Tg1, Laura Mambelli è stata per anni il volto del telegiornale Rai: tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Giornalista e volto televisivo, Laura Mambelli è stata una delle conduttrici più conosciute del telegiornale di Rai 1. Appassionata, sempre pronta ad approfondire i casi di cronaca, ha collaborato nel corso della sua carriera con Michele Santoro e con alcuni dei più importanti quotidiani nazionali. Scomparsa prematuramente all’età di 50 anni, la Mambelli continua ad essere uno dei volti più ricordati del Tg1.

La biografia e la carriera di Laura Mambelli

Nata a Roma il 22 gennaio del 1961 sotto il segno dell’Acquario, Laura Mambelli ha iniziato a lavorare nel mondo del giornalismo collaborando con quotidiani come Paese sera e Corriere della sera.

Approdata al Tg1 nei primi anni Novanta, ne è diventata il volto passando alla conduzione in video. Tra il 2007 e il 2010 è stata conduttrice dell’edizione notte e, di tanto in tanto, di quella pomeridiana.

Ha collaborato, inoltre, con Annozero di Michele Santoro.

Nel gennaio 2021, mentre era al lavoro, è stata colta da un malore e trasportata d’urgenza in ospedale: a distanza di una settimana dal ricovero è morta, proprio nel giorno del suo 50esimo compleanno.

La vita privata di Laura Mambelli

Sposata con il giornalista Giuseppe Rinaldi, Laura Mambelli è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Non è noto, dunque, se la coppia abbia avuto figli.

Chi è il marito di Laura Mambelli, Giuseppe Rinaldi

Classe 1961, di origini umbre, Giuseppe Rinaldi – meglio noto con il nome di Pino – è un giornalista e conduttore televisivo. Ha iniziato a lavorare sul piccolo schermo collaborando con Chi l’ha visto? prima come autore, poi come inviato e conduttore.

È poi passato su Rai 3 per condurre il programma Commissari – Sulle tracce del male, in collaborazione con la Polizia di Stato, mentre nel 2021 è sbarcato su Rai 2 per prendere le redini di Detectives – Casi risoli e irrisolti, sempre in collaborazione con la Polizia di Stato.

Nel 2023 è approdato su Nove per condurre il programma Faking It – Bugie o verità?.

3 curiosità su Laura Mambelli

– Nel corso della carriera è stata inviata per i casi di Giuliana Sgrena, del terremoto che ha colpito nel 2002 San Giuliano di Puglia, e dell’alluvione di Messina del 2009

– Lei e il marito avevano un cane di nome Otto

– Usigrai ha annunciato la morte di Laura Mambelli con una nota in cui la giornalista è stata descritta come “[…]una collega che ha interpretato l’impegno nel servizio pubblico raccontandoci con garbo e semplicità tanti fatti di cronaca. Un volto pulito, capace di esprimere candore anche ponendo domande impegnative[…]”

