Scopriamo cosa c’è da sapere sull’attrice Lara Komar, presente nel cast della serie televisiva Il paradiso delle signore.

Lara Komar non è solo la talentuosa attrice che nel 2021 prende parte alla soap opera Il paradiso delle signore. L’attrice si è esibita su diversi palchi teatrali, in alcuni cortometraggi e film e serie televisive, tra cui la miniserie Mai per amore, ed ha anche ricoperto il ruolo di presentatrice di un programma televisivo e di guest star all’interno di un talent show nel 2018. Vediamo quindi di conoscere meglio la sua carriera professionale, più qualche curiosità in merito alla sua vita privata e sentimentale.

La biografia di Lara Komar

L’attrice Lara nasce nella città di Trieste nella giornata del 7 ottobre del 1980, sotto il segno zodiacale della Bilancia. In seguito all’ottenimento del diploma quale mezzosoprano, continua gli studi accademici e ottiene una laurea in Scienze della Comunicazione presso l’università degli studi della città di Trieste.

Lara Komar e la carriera da attrice

L’attività professionale in qualità di attrice di Komar comincia sui palcoscenici del teatro, soprattutto tramite la sua partecipazione al Teatro Stabile Sloveno, comparendo in diversi spettacoli, sia sloveni sia italiani. Entra a far parte del mondo cinematografico con lo spettacolo dal titolo Prehod, nell’anno 2008. Ricopre anche il ruolo di presentatrice, nel 2016, del programma per bambini intitolato Radovedna Tina. Durante la sua carriera da attrice entra a far parte di diversi cast sia di film che di serie televisive, quali per esempio la pellicola Il ragazzo invisibile di Gabriele Salvatores nel 2018 e la saop opera di Rai 1 Il paradiso delle signore, dove interpreta il ruolo di Gloria Moreau.

Cosa si sa sulla vita privata di Lara Komar

Non si conoscono i dettagli della vita privata dell’attrice e presentatrice Komar. In merito alla sua situazione sentimentale però si sa essere sposata con Davide Podpis, architetto di cui però non si trovano molte informazioni in merito. La coppia ha due figli di nome Artur e Joakim, presenti anche in alcuni post sul profilo personale dell’attrice. Ignoti invece i guadagni economici di Lara.

4 curiosità sull’attrice de Il Paradiso delle Signore

L’attrice ha una sorella di nome Elisa.

Molto seguito il suo profilo di Instagram.

Nel 2000 ha rappresentato il Friuli Venezia Giulia alla 61° edizione del concorso di bellezza di Miss Italia .

. Ha preso parte, quale giurata, alla quinta edizione del talent show canoro Znan obraz ima svoj glas, nel 2019.

