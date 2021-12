Lana Vlady è una giovane e talentuosa attrice che ha esordito come modella: scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Lana Vlady è un’attrice russa cresciuta in Italia. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla sua carriera nel mondo del cinema, passando per la sua vita privata ed alcune curiosità!

Chi è Lana Vlady: la biografia e la carriera

Nata il 6 aprile 1987 (sotto il segno zodiacale dell’Ariete) a Leningrado, Lana Vlady (pseudonimo di Svetlana Noskova) si è trasferita da bambina in Italia con sua madre.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/lana_vlady/

Cresciuta vicino Pisa (a Cascina) ha frequentato il liceo linguistico e, a seguire, ha mosso i primi passi nel mondo della moda, calcando alcune delle passerelle più famose tra Milano e Parigi. Ha posato per alcune delle più celebri riviste di moda e si è laureata all’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Slow Food. In seguito ha lavorato come attrice e conduttrice tv: dopo aver preso parte allo show Galatea nel 2006, ha recitato infatti in numerose produzioni italiane per il cinema e per la tv (tra queste Non uccidere, I bastardi di Pizzofalcone, Il commissario Montalbano, Un passo dal cielo 4).

Lana Vlady: la vita privata

Ha confessato di essersi trasferita a Pisa da bambina dopo la separazione dei suoi genitori. Ogni anno ha trascorso molto tempo in Russia insieme al padre, ma gran parte della sua vita l’ha vissuta in Italia (per la precisione in Toscana) insieme a sua madre.

Lana Vlady: le curiosità

– Ha deciso di usare uno pseudonimo all’inizio della sua carriera come modella e ha confessato di aver scelto Lana Vlady in quanto Lana sarebbe il diminutivo del suo nome, Svetlana, mentre Vlady sarebbe il diminutivo di suo padre Vladimir.

– Ama la natura e pratica sport. Sa andare in surf, a cavallo e sa nuotare.

– Su Instagram ama raccontare il suo tempo libero in compagnia di amici e familiari.

– Sa parlare perfettamente italiano, russo, inglese, francese e spagnolo.

– Da bambina sognava di diventare stilista perché adorava la figura di Coco Chanel. Ha frequentato infatti un corso di taglio e cucito e ha preso anche il diploma di modellista.

