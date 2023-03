Kyshan Wilson è il volto di Kubra in Mare Fuori ma l’abbiamo vista anche nei panni di Farah nella serie tv Viola come il mare.

Si chiama Kyshan Wilson una delle attrici del cast di Viola come il mare, la serie con Can Yaman e Francesca Chillemi in onda su Canale 5. Non solo, dato che nella fortunata serie Mare Fuori abbiamo visto anche la Wilson, nei panni della detenuta Kubra, una delle protagoniste a partire dalla seconda stagione. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo conto, dalle origini alla vita privata, con un tuffo tra le pagine chiave della sua biografia e della sua carriera…

Chi è Kyshan Wilson e dove vive?

Originaria del Regno Unito con base a Londra, ma napoletana di adozione, Kyshan Wilson è nata il 7 ottobre 2003, sotto il segno della Bilancia, vive da tempo in Italia.

La vita privata di Kyshan Wilson

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo parecchie cose di Kyshan Wilson. Nata nell’est di Londra, all’età di 11 anni si sarebbe trasferita in Italia con la famiglia. Non tutti sanno, infatti, che l’attrice ha origini italiane e che parte delle sue radici affonda nella splendida terra di Calabria. Più tardi si è spostata a Napoli, città in cui ha deciso di vivere.

Non è chiaro, invece, quale sia il suo attuale status sentimentale e i social non aiutano a risolvere gli interrogativi sulla sua sfera più intima. Fidanzata o single? Impossibile dare una risposta…

Altre 4 cose da sapere su Kyshan Wilson

– Sui social il suo nome è Ky.

– Ha recitato anche nel film Sotto il sole di Amalfi.

– Tra le sue passioni la pittura, la musica e il ballo.

– Su Instagram è seguita da decine di migliaia di follower.

