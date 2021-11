Conosciamo meglio Jessica Serra. Ecco tutto quello che abbiamo scoperto sulla dama del trono Over di Uomini e Donne.

Si chiama Jessica Serra e nel 2021 si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo prendendo parte al celebre programma pomeridiano di Canale 5, Uomini e Donne. Qui la dama è entrata a far parte del cast del parterre femminile del trono Over ed ha subito iniziato anche una frequentazione con uno dei cavalieri più chiacchierati di questa stagione televisiva. Scopriamo insieme di chi si tratta ma anche tante altre cose su di lei: quanti anni ha Jessica, da dove viene, di cosa si occupa nella vita privata e alcune piccole curiosità sul suo conto.

Jessica Serra, biografia

Jessica Serra è nata il 28 agosto del 1991 e sotto il segno zodiacale della Vergine. La giovane dama di Uomini e Donne è originaria della Sardegna e più precisamente di Olbia. Non abbiamo invece nessuna informazione sul suo percorso scolastico né tantomeno sulla sua famiglia d’origine.

Jessica Serra, vita privata

Per quanto riguarda invece la vita privata di Jessica Serra sappiamo che la donna si occupa di fitness e che lavora prevalentemente con i social. Dal punto di vista sentimentale invece, Jessica alle sue spalle ha una relazione importante e all’interno della quale è diventata mamma di due figli ma non sappiamo null’altro.

A Uomini e Donne nel 2021, la wellness influencer si è dichiarata single ed ha iniziato a frequentare il cavaliere Marcello Messina, il quale in precedenza era già uscito anche con Ida Platano. La loro frequentazione non è però proseguita nel migliore dei modi e la stessa dama, in una lunga intervista al magazine ufficiale del programma televisivo, ha confessato che il cavaliere forse non è ancora sicuro di ciò che desidera.

Jessica Serra, 2 curiosità

-Sui social si definisce come una donna solare e positiva.

-Oltre allo sport un’altra grande passione di Jessica è viaggiare.

