L’abbiamo vista in tv molti anni fa, ora è sul palco di X-Factor 12: ecco chi è Jennifer Milan…

Una voce potente e ricca di passione, di grinta e di determinazione quella di Jennifer Milan, la donna che abbiamo avuto modo di ritrovare in tv sul palco di X-Factor 12. “Jaemi” (il suo nome d’arte) è entrata a far parte della scuola di Amici 8, dove non ha riscontrato nessun tipo di successo. Dopo anni ha deciso di ritentare la fortuna, nonostante la sua nuova vita intrapresa dall’altra parte dell’Oceano… Scopriamo di più su Jennifer!

Chi è Jennifer Milan e la sua carriera

Nasce il 22 settembre 1987, sotto il segno della Vergine, a Milano. Cresce tra Tarquinia e la Sicilia e a soli 6 anni scopre la passione del canto. È la madre ad ispirarla e, ad oggi, conferma il fatto che lei sia la sua fonte d’ispirazione più grande in assoluto. A 20 anni decide di partecipare ad “Amici 8” , il programma di Maria De Filippi, e arriva alla serale della terza puntata. Dopo il programma, purtroppo, non firma nessun contratto discografico e viene posizionata nel cosiddetto… “dimenticatoio”.

Decide di voltare pagina e di stravolgere la sua vita con un viaggio all’estero: parte per Los Angeles, senza fare il biglietto di ritorno. Si trasferisce lì, dove inizia a cantare e a produrre dischi con i suoi brani. Nel 2010 pubblica il suo primo album chiamato “22” e nello stesso anno viene pubblicato il brano “Watch Out” in collaborazione con Pras Michel.

LA sembra portarle proprio fortuna ed è questo il motivo che l’ha spinta a condurre la sua nuova vita proprio lì: secondo un’intervista rilasciata a “Ibearte”, Jaemi afferma di aver optato per LA perché lo definisce come il luogo perfetto per qualsiasi artista: Los Angeles è la città che fa credere nei propri sogni, che spinge a raggiungere qualsiasi obiettivo e che fa scoprire fino in fondo di cosa si ha bisogno realmente.

E adesso sarà la volta di “X-Factor”, programma che potrebbe essere la sua rivincita per farsi conoscere come vorrebbe anche qui nel suo paese natale. Ecco il video della sua esibizione:

Curiosità su “Jaemi”

-Ha fatto da corista per l’album di Michaeal Bublé, “Christmas”.

-Ha una cagnolina di nome “Lucky”.

-Durante il tempo libero si dedica al workout e alla lettura.

-Sul suo profilo Instagram condivide scatti della sua vita quotidiana, mentre sul suo canale Youtube, ogni tanto, condivide qualche cover.

Fonte foto: https://www.instagram.com/jemmusic22/