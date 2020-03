La poesia “Era l’11 marzo del 2020” ha stregato milioni di persone, ma chi è la sua autrice? Vi sveliamo tutto quello che c’è da sapere su Irene Vella!

Irene Vella è una donna dalle mille risorse e sfumature, amante della vita multicolor e sempre in movimento. La sua biografia è fatta di famiglia e un mare di progetti, ma anche di una penna brillante e delicata che le ha fatto assaporare il gusto del successo nel mondo della scrittura…

Chi è e dove vive Irene Vella?

Irene Vella è una giornalista e blogger “maremmana straripante“, come lei stessa si definisce nel suo coloratissimo spazio virtuale (un sito web in cui condivide tanti contenuti interessanti).

Sappiamo che è del segno di Gemelli, nata il 30 maggio 1970, ed è diventata inviata televisiva per le emittenti nazionali e per programmi come Xstyle, su Canale 5, e Notorious, su Italia 1. Irene Vella aiuta le persone a raccontare la loro storia, e mette le parole a disposizione delle più svariate esigenze.

Fonte foto: https://www.facebook.com/IreVella/?tn-str=k*F

La vita privata di Irene Vella

Della vita privata di Irene Vella si hanno poche informazioni e quel poco che è emerso riguarda il fatto che sia sposata e che è una mamma a tempo pieno.

Su Instagram, dove ama condividere foto e si descrive così, in poche ma efficaci righe: “Giornalista, ex inviata Veneto Mattino5, Pomeriggio 5, Verissimo. Mi chiamo Irene, raccolgo emozioni e le trasformo in storie“.

Irene Vella: la poesia, dalla genesi al successo

Era l’11 marzo del 2020, le strade erano vuote, i negozi chiusi, la gente non usciva più.

Ma la primavera non sapeva nulla.

Ed i fiori continuavano a sbocciare

Ed il sole a splendere

E tornavano le rondini

E il cielo si colorava di rosa e di blu

La mattina si impastava il pane e si informavano i ciambelloni

Diventava buio sempre più tardi e la mattina le luci entravano presto dalle finestre socchiuse

Era l’11 marzo 2020 i ragazzi studiavano connessi a discord

E nel pomeriggio immancabile l’appuntamento a tressette

Fu l’anno in cui si poteva uscire solo per fare la spesa

Dopo poco chiusero tutto

Anche gli uffici

L’esercito iniziava a presidiare le uscite e i confini

Perché non c’era più spazio per tutti negli ospedali

E la gente si ammalava

Ma la primavera non lo sapeva e le gemme continuavano ad uscire

Era l’11 marzo del 2020 tutti furono messi in quarantena obbligatoria

I nonni le famiglie e anche i giovani

Allora la paura diventò reale

E le giornate sembravano tutte uguali

Ma la primavera non lo sapeva e le rose tornarono a fiorire

Si riscoprì il piacere di mangiare tutti insieme

Di scrivere lasciando libera l’immaginazione

Di leggere volando con la fantasia

Ci fu chi imparò una nuova lingua

Chi si mise a studiare e chi riprese l’ultimo esame che mancava alla tesi

Chi capì di amare davvero separato dalla

vita

Chi smise di scendere a patti con l’ignoranza

Chi chiuse l’ufficio e aprì un’osteria con solo otto coperti

Chi lasciò la fidanzata per urlare al mondo il suo amore per il suo migliore amico

Ci fu chi diventò dottore per aiutare chiunque un domani ne avesse avuto bisogno

Fu l’anno in cui si capì l’importanza della salute e degli affetti veri

L’anno in cui il mondo sembrò fermarsi

E l’economia andare a picco

Ma la primavera non lo sapeva e i fiori lasciarono il posto ai frutti

E poi arrivò il giorno della liberazione

Eravamo alla tv e il primo ministro disse a reti unificate che l’emergenza era finita

E che il virus aveva perso

Che gli italiani tutto insieme avevano vinto

E allora uscimmo per strada

Con le lacrime agli occhi

Senza mascherine e guanti

Abbracciando il nostro vicino

Come fosse nostro fratello

E fu allora che arrivò l’estate

Perché la primavera non lo sapeva

Ed aveva continuato ad esserci

Nonostante tutto

Nonostante il virus

Nonostante la paura

Nonostante la morte

Perché la primavera non lo sapeva

Ed insegnò a tutti

La forza della vita.

Intervistata da DiLei, Irene Vella ha spiegato la genesi della sua meravigliosa poesia, balzata in testa al gradimento social in pochissimo tempo e dedicata all’esperienza vissuta dal mondo in piena emergenza Coronavirus.

“Ero nella mia cucina, seduta sullo sgabello, avevo appena finito di fare il giro nel giardino per controllare la fioritura degli alberi. Mi ero emozionata (…) mi sono dimenticata le quasi tre settimane di quarantena volontaria, visto che mio marito è immunodepresso, e la mente ha iniziato a volare“…

4 cose da sapere su Irene Vella

• Ha realizzato video e interviste per tante trasmissioni di Canale 5 e Italia 1, e la sua penna ha collaborato con Vanity Fair e Donna Moderna…

• Credevo fosse un’amica e invece era una stronza è il titolo di uno dei suoi più famosi romanzi, dedicato al tema del bullismo al femminile (è stata consulente esperta della materia per le scuole).

• Irene Vella è anche una web content editor, una rubricista e una opinionista.

• Ama consumare il suo tempo libero tra passeggiate e kick boxing e… deliziosi dolci da gustare!

Fonte foto: https://www.facebook.com/IreVella/?tn-str=k*F