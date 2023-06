Irene Simeone è una dottoressa sposata con il chirurgo Mirko Manola. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei.

Irene Simeone è la moglie del chirurgo Mirko Manola ed è, pertanto, la cognata della conduttrice Diletta Leotta (sorellastra del chirurgo). Le due hanno scoperto di essere in dolce attesa nello stesso periodo e questo ha rafforzato ancora di più il loro legame. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla cognata di Diletta Leotta e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità.

Chi è Irene Simeone: la carriera

Originaria di Montevarchi (in provincia di Arezzo, Toscana) Irene Simeone è una dottoressa specializzata in genetica oncologica e medicina clinica che si è laureata presso l’Università di Firenze. Ha svolto la mansione di Responsabile Ricerca e Sviluppo presso Youth Milano S.r.l. e in precedenza è stata collaboratrice di ricerca. Non è dato sapere quando la dottoressa sia nata né sono note ulteriori informazioni sulla sua carriera o sul suo percorso di studi.

Irene Simeone: la vita privata

Sposata con il chirurgo Mirko Manola, nel 2023 ha annunciato di aspettare insieme a lui la sua prima figlia.

La dottoressa è inoltre la cognata della conduttrice Diletta Leotta (che ha scoperto di essere incinta della sua prima figlia nel suo stesso periodo).

Irene Simeone è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, e infatti non è dato sapere dove abiti esattamente o a quanto ammonti il suo patrimonio. Lei e Mirko Manola sono convolati a nozze a settembre 2022 a Taormina con una lussuosa cerimonia che si è svolta alla presenza di amici e parenti.

Chi è il marito di Irene Simeone, Mirko Manola

Nato a Catania il 3 febbraio 1979 (sotto il segno zodiacale dell’Acquario) Mirko Manola è un chirurgo plastico, fratellastro – da parte di madre – della conduttrice di Dazn Diletta Leotta (a cui è legatissimo). L’uomo si divide per lavoro tra Catania, Roma e Milano e non è dato sapere esattamente dove abitino lui e sua moglie Irene o dove si siano conosciuti.

Irene Simeone: le curiosità

– Ha un cane che adora e che si chiama Aki, spesso protagonista dei suoi scatti sui social.

– Su Instagram condivide i dettagli e i retroscena della sua quotidianità e della sua vita privata.

– Le piace praticare sport e mantenersi in forma grazie ad un’alimentazione sana e corretta.

– Una delle sue grandi passioni è il disegno.

Riproduzione riservata © 2023 - DG