Ilaria Santelli è una modella e organizzatrice d’eventi molto nota nel panorama di Roma. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei.

Ilaria Santelli è una modella, istruttrice di fitness e organizzatrice d’eventi balzata agli onori delle cronache rosa per il suo legame con Alex Nuccetelli. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sulla sua carriera, passando per alcune curiosità.

Chi è Ilaria Santelli: la carriera

Classe 1995 e originaria di Roma, Ilaria Santelli lavora come modella, body builder e Pr nella capitale. Ha partecipato a Miss Italia Lazio e inoltre svolge il lavoro di coach online.

Ilaria Santelli: la vita privata

Ilaria Santelli è fidanzato con Alex Nuccetelli, anche lui Pr e body builder. I due hanno sempre vissuto la loro vita privata nel massimo riserbo ma a Novella 2000 l’ex marito di Antonella Mosetti ha confessato: “È stata la sua bellezza a colpirmi, ma la sua testa a farmi innamorare… non mi sono trovato di fronte a una ragazzina, ma a una donna risoluta. È una grande lavoratrice: gestisce una palestra a Roma e ha la testa sulle spalle”. La coppia abita a Roma e su Instagram sono presenti numerose foto in cui i due sono ritratti assieme.

Ilaria Santelli e Alex Nuccetelli: chi è il compagno della modella

Classe 1977, Alex Nuccetelli è un famoso Pr e organizzatore d’eventi di Roma. Nel 1995 è stato sposato con Antonella Mosetti, con cui ha avuto sua figlia Asia. Da sempre è un volto noto della movida della Capitale anche per via delle sue numerose amicizie nel mondo dello spettacolo (tra queste vi sono Valeria Marini e la stessa Antonella Mosetti). Grande appassionato di sport, è un campione italiano di body building.

Ilaria Santelli: le curiosità

– Ha numerosi amici nel mondo vip, come Ilary Blasi e Francesco Totti.

– Su Instagram ama condividere con i fan le foto delle sue vacanze e dei suoi servizi fotografici come modella.

– Ha un solo anno di differenza con Asia Nuccetelli, figlia di Alex Nuccetelli. Per un lungo periodo sembra che la ragazza non abbia voluto conoscerla per paura di affezionarsi a lei e di restare male nel caso in cui si fosse lasciata con suo padre.

– Ha un piccolo tatuaggio sotto al seno e un piercing all’ombelico.

– I suoi amici sono soliti chiamarla Ilary.

