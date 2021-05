Il video del brano La Vacinada, di Checco Zalone, ha catturato l’attenzione e ha visto protagonista Helen Mirren. Chi è esattamente? Vi raccontiamo la sua storia!

Helen Mirren è la star del cinema protagonista del videoclip della canzone La Vacinada, di Checco Zalone. Partiamo alla scoperta della biografia dell’attrice, dalle origini ai successi incassati sul set di famosi film e… alla vita privata e a quell’immenso amore per l’Italia (e per la Puglia, in particolare), che l’ha portata a incontrare il famoso comico…

Chi è Helen Mirren e dove vive?

Helen Mirren è nata sotto il segno del Leone a Londra, il 26 luglio 1945, vive negli Stati Uniti e vanta una carriera stellare nel mondo della recitazione in cui si contano decine di prestigiosi premi. Attiva tra teatro, cinema e televisione, è tra le poche attrici al mondo ad aver conquistato due Prix d’interprétation féminine al Festival di Cannes (uno nel 1984 per Cal e uno 10 anni dopo, nel 1994, per La pazzia di Re Giorgio).

Per la sua interpretazione della regina Elisabetta II in The Queen – La regina (2006) ha incassato l’Oscar alla miglior attrice, un Golden Globe alla migliore attrice in un film drammatico, un BAFTA, uno Screen Actors Guild Award e una Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia. E non finisce qui: nel 2020, infatti, ha ricevuto l’Orso d’oro alla carriera nel corso della 70esima edizione del Festival del Cinema di Berlino. Un contesto in cui, riporta Elle, avrebbe parlato del suo amore per la Puglia e del suo desiderio di recitare con… Checco Zalone!

Helen Mirren

La vita privata di Helen Mirren

Helen Mirren è la seconda di tre fratelli nati da padre russo, Vasilij Petrovič Mironov, e madre inglese, Kathleen Rogers. Il nonno paterno, Pëtr Vasil’evič Mironov, era un aristocratico, colonnello dell’esercito zarista e diplomatico rimasto nel Regno Unito con la sua famiglia. Il padre era violista nell’Orchestra Filarmonica di Londra, e avrebbe anglicizzato il proprio nome in Basil per poi cambiare il cognome di famiglia in Mirren. Il nome di Helen Mirren alla nascita è Elena Lydia Mironoff…

Chi è il marito di Helen Mirren?

Helen Mirren è sposata dal 1997, e il marito è il regista statunitense Taylor Hackford. La scintilla d’amore sarebbe scattata nel 1986, sul set de Il Sole a mezzanotte, e per la diva del cinema si tratta del primo matrimonio. Non è così per il consorte, di cui lei è la terza moglie. La coppia non ha avuto figli. Il regista è anche produttore, e fino al 2013 ha ricoperto la carica di presidente della Directors Guild of America. Nella sua carriera ha vinto anche un Oscar (1979) nella categoria “Miglior cortometraggio”:

Helen Mirren: altre 4 cose che sappiamo di lei

– Nel 2003 è stata nominata Dama di Commenda dell’Ordine dell’Impero Britannico.

– Ha pubblicato una autobiografia intitolata In the Frame: My Life in Words and Pictures.

– Amante della Puglia, ha una masseria a Tiggiano, in provincia di Lecce.

– Parla l’italiano e sarebbe stata lei a fare la “prima mossa” prima dell’incontro con Checco Zalone, che l’ha voluta protagonista del videoclip della sua canzone La Vacinada, nel 2021!