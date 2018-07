Terza moglie di ‘Mitch Buchannon’, sua storica baby-fidanzata con ben 28 anni di differenza. Lei è davvero bellissima: vi sveliamo tutto su Hayely Roberts…

La storia d’amore con la star dei telefilm statunitensi David Hasselhoff l’ha resa celebre in tutto il mondo, complici le nozze estive del 2018 che hanno catapultato la coppia in testa al gossip internazionale. Ma cosa sappiamo esattamente di lei e della sua vita privata al di fuori dei riflettori? Ecco alcune cose che forse non sapevate sulla splendida Hayley Roberts!

Chi è Hayley Roberts?

Classe 1981, la bellissima Hayley Roberts è nata in Galles ed è cresciuta insieme ai tre fratelli, lavorando come commessa. Queste alcune delle informazioni sulla sua biografia, riportate dal Daily Mail.

Si è trasferita a Los Angeles per inseguire il sogno del suo più grande amore, quello con la star di Baywatch e Supercar, David Hasselhoff. La sua professione principale è diventata quella di attrice, per diverso tempo sul set della serie televisiva australiana All Aussie Adventures, in onda dal 2001 al 2002. Niente, certo, a confronto con la stellare carriera del suo maritino…

Hayley Roberts: vita privata

L’incontro galeotto con il fidanzato (e marito dal 31 luglio 2018) David Hasselhoff è avvenuto sul set di Britain’s Got Talent, in cui lui era stato scelto come giudice. La biondissima Hayley e sua sorella Natasha Roberts erano andate a scattare qualche foto all’attore. Durante un selfie…lui le avrebbe chiesto se era fidanzata, ottenendo una risposta negativa e persino il suo numero di telefono!

Poco più tardi. ‘Mitch’ si sarebbe presentato nello stesso bar in cui le due bevevano un drink, chiedendo di unirsi a loro. Sembra che, prima di partire per Londra e dire addio a Cardiff (e alla prorompente Hayley) l’attore le abbia confessato il suo interesse…Il resto è la cronaca rosa di un sentimento fiorito e coltivato con cura, malgrado i 28 anni di differenza anagrafica che li separano!

Hayley Roberts: curiosità

La Roberts, prima di cedere e farsi trasportare da quel sentimento per David Hasselhoff, lo avrebbe tenuto per lungo tempo sulle spine, rifiutando persino tre proposte di matrimonio! La location delle loro nozze è stata davvero una grande sorpresa per tutti: la Puglia!

L’attrice ha uno splendido rapporto con le due figlie del marito, avute dalla precedente unione con Pamela Bach. Hayley ha anche lo stesso nome della secondogenita di David, davvero una gran bella coincidenza!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/hhayleyroberts/?hl=it