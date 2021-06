Scopriamo qualcosa di più su Guldem Hanim : ecco chi è la bellissima mamma dell’attore e modello turco Can Yaman.

Can Yaman, l’attore e modello turco nonché uno dei protagonisti più amati sul piccolo schermo, da un paio di anni in Italia ha letteralmente conquistato il pubblico femminile e non solo. Il bell’interprete e avvocato ha fatto però, anche breccia nel cuore della conduttrice sportiva, Diletta Leotta e proprio insieme a quest’ultima e a sua madre, l’attore si è anche mostrato ai suoi milioni di followers in rete. Oggi proviamo a raccontarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire su Gulden Hanim, la bellissima mamma di Can: chi è, quanti anni ha e cosa fa nella vita privata.

Chi è Guldem Hanim

Sulla biografia di Guldem Hanim al momento non abbiamo informazioni precise. Sappiamo soltanto che la donna ha origini turche e per i più informati pare che abbia già compiuto i 50anni. Guldem è una mamma presente e che ha sempre sostenuto il percorso artistico di suo figlio Can Yaman accompagnandolo persino ai vari casting e sui set cinematografici.

Guldem Hanim, vita privata

Per quanto riguarda la vita privata è noto che Guldem sia impegnata nel mondo del lavoro come professoressa di Lettere mentre dal punto di vista sentimentale, sappiamo che è stata sposata con Guven Yaman (il padre di Can) ma solamente per pochi anni. Quando infatti l’attore ha compiuto i cinque anni la coppia si è separata ma entrambi hanno continuato a mantenere un ottimo rapporto.

Guldem Hanim è inoltre presente sui social network con un account Instagram, qui la donna condivide molti scatti della vita da attore di suo figlio ed infatti non ha mai neanche nascosto pubblicamente di essere molto orgogliosa di lui e della sua carriera.

Guldem Hanim, 3 curiosità

– Una delle grandi passioni di Guldem sembrerebbe essere il tango.

-Ha descritto Can come il dono più prezioso della sua vita.

-Ama viaggiare e la lettura.