Il nome di Giovambattista Ferrara ha fatto il esordio sul piccolo schermo italiano nel 2022 quando insieme a suo padre ha deciso di prendere parte al reality show condotto da Costantino della Gherardesca, Pechino Express. Un cognome importante il suo e molto noto e stimato soprattutto nel mondo dello sport nazionale e non solo. Il giovane è infatti il figlio dell’ex calciatore famoso, lo storico difensore bianconero Ciro Ferrara che può vantare tantissimi scudetti nella storia del calcio azzurro. Oggi proviamo allora a raccontarvi tutto quello che c’è da sapere sul suo figlio minore, dalla biografia, alla vita privata fino a piccole curiosità. Alla scoperta di Giovambattista Ferrara.

Giovambattista Ferrara, biografia

Giovambattista Ferrara è nato a Napoli l’11 agosto del 2001 e sotto il segno zodiacale del Leone. È il figlio di Ciro Ferrara, ex calciatore e difensore del Napoli e della Juventus e di Paola Pallonetto. I suoi genitori si sono separati nel 2017 ed ha una sorella e un fratello più grandi che si chiamano Benedetta e Paolo.

Giovambattista Ferrara, vita privata

Sulla vita privata del concorrente di Pechino Express 2022 sappiamo che è ancora uno studente. Frequenta l’Università e nel contempo gioca anche in una squadra di calcetto. Dal punto di vista sentimentale invece, come apprendiamo attraverso le sue foto social condivise su Instagram, il figlio di Ciro Ferrara non è single. E’ infatti legato ad una sua coetanea che si chiama Margherita e di cui al momento non abbiamo alcuna informazione.

Giovambattista Ferrara, 5 curiosità

-E’ un grande appassionato di playstation.

-Uno dei suoi idoli è Maradona.

-Insieme a suo padre partecipa a Pechino Express 2022 formando la coppia Padre e figlio.

-E’ il più giovane concorrente dell’edizione di Pechino Express 2022.

-Predilige le vacanze in posti di mare.

