Gianna Fregonara è la moglie di Enrico Letta, ed è un volto noto del giornalismo. Partiamo alla scoperta della sua storia, dentro e oltre il mondo dell’informazione in cui ha costruito una solida carriera…

La moglie di Enrico Letta si chiama Gianna Fregonara e il suo nome spicca nel firmamento del mondo dell’informazione. Una carriera importante, la sua, che l’ha vista diventare un’affermata giornalista e penna di punta in uno dei quotidiani più famosi d’Italia. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo conto, dalla biografia alla storia d’amore con il noto politico.

Chi è Gianna Fregonara e dove vive?

Conoscete la moglie di Enrico Letta? È una famosa giornalista italiana, si chiama Gianna Fregonara, vive a Roma ed è una delle firme di punta del quotidiano nazionale Il Corriere della Sera. È nata a Novara, sotto il segno del Sagittario, il 12 dicembre 1967, iscritta all’Ordine dei giornalisti Lazio come professionista dal 24 marzo 1992, vive a Roma.

Maturità classica nella sua città natale, Gianna Fregonara si è laureata in Giurisprudenza alla Statale di Milano, e in seguito è stata selezionata per la Scuola di giornalismo del Corsera. La sua brillante carriera è maturata proprio in seno alla redazione di via Solferino partendo dalla sezione cronaca a Milano e come giornalista parlamentare, poi passando alla cronaca di Roma…

Enrico Letta

La vita privata di Gianna Fregonara

Non si conosce molto della vita privata di Gianna Fregonara. Ha sposato Enrico Letta, ma nonostante la fama di entrambi, ha sempre preferito stare lontana dal clamore mediatico per tutelare la privacy della sua famiglia. Sempre discreta, non ha mai parlato della carriera del marito in politica, limitandosi a un rigoroso silenzio sulle questioni legate agli impegni di lui.

Gianna Fregonara e Enrico Letta

Gianna Fregonara ed Enrico Letta si sono sposati nel 2003 a Biella, con una cerimonia intima e discreta, riservata a pochi invitati. La coppia, come scritto dal marito nella sua biografia sul suo sito ufficiale, ha avuto tre figli: Giacomo, Lorenzo e Francesco. Secondo le informazioni disponibili in Rete, la famiglia ama trascorrere parte delle vacanze in Piemonte, terra d’origine di Gianna Fregonara…

Altre 2 cose da sapere su Gianna Fregonara

– Riservata e attenta alla sua privacy, non sembra amare molto i riflettori.

– Ha un account Twitter, ma nulla su Instagram.