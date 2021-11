Diamo un’occhiata a ciò che siamo riusciti a scovare sul conto di Gianmarco Rottaro, influencer e TikToker che fin da piccolo sognava la fama sul mondo del web.

Gianmarco Rottaro ha il merito di essere riuscito a far crescere la propria fama nel mondo del web in pochissimo tempo, tanto che a un paio di anni dalla pubblicazione dei suoi primi contenuti può già vantare milioni di followers sui social media. Non tutti sanno, tuttavia, che è anche già apparso sul piccolo schermo: vediamo dunque tutto ciò quel che c’è da sapere su di lui, dalla vita privata, alla biografia alla carriera!

Gianmarco Rottaro: biografia e carriera

Gianmarco Rottaro nasce a Roma il 31 agosto del 1999 sotto il segno zodiacale della vergine, seppur sia vissuto e cresciuto ad Aprilia, nel Lazio, e proprio in questa cittadina ha frequentato il Liceo linguistico. In lui, tuttavia, ha sempre arso una fame di successo e notorietà: basti che pensare che a 13 anni aveva già cominciato a studiare gli YouTuber più importanti, seguendoli nei tour per imparare i trucchetti del mestiere e sognando a occhi aperti quando apparivano sul palco. Proprio questo sogno, l’idea di avere un pubblico che lo apprezzasse, lo ha spinto qualche anno più tardi a tentare un esperimento su Musical.ly, piattaforma precursore del moderno TikTok. Era il 2018, ed ecco che Gianmarco pubblica i primi lip-sync e coreografie.

Il successo vero e proprio, tuttavia, arriva con l’approdo su TikTok. Nel tempo Gianmarco è riuscito a migliorare e perfezionare i suoi contenuti, senza ombra di dubbio anche grazie ai numerosi consigli e trucchetti che avrà appreso quando, da giovanissimo, studiava i suoi idoli. Nell’ottobre del 2019 fonda il gruppo dei Q4 (Quei 4) insieme ad alcuni suoi amici, con cui propone contenuti leggeri e divertenti, e successivamente entra a far parte della Chill House, ossia un’abitazione dalla location top secret dove vive insieme ad altri creatori di contenuti. Il suo lavoro sul web gli è anche valso l’invito ad alcune trasmissioni televisive: ha di fatto partecipato a Ciao Darwin in rappresentanza del popolo del web, ed è stato ospite del programma Ritoccati su Sky.

Gianmarco Rottaro: la vita privata

Gianmarco Rottaro è sempre stato molto attento a non lasciare trapelare troppi dettagli della sua vita privata, tanto che non si sa quasi nulla della sua famiglia se non che è ha un fratello maggiore (nato nel 1995) di nome Federico. Ci sono più notizie, invece, circa la sua vita sentimentale: alcuni dei suoi seguaci per molto tempo hanno pensato che tra lui e Zoe Massenti ci fosse del tenero, ma i due non hanno mai confermato nonostante i numerosi indizi. È ufficiale, invece, la storia d’amore con Marta Losito, TikToker di successo con cui è legato dal gennaio del 2020.

Chiaramente attento alla sua immagine, Gianmarco è molto attivo sui social media e in particolare su Instagram, dove pubblica foto di sé stesso e comunica giornalmente con i suoi follower tramite le storie. Ha anche un canale YouTube, dove tuttavia è molto meno attivo. Si suppone che viva nella Chill House, la cui location come vi abbiamo accennato è tuttavia sconosciuta, e il suo patrimonio è sconosciuto.

Chi è Marta Losito, la fidanzata di Gianmarco Rottaro

Marta Losito è nata il 6 ottobre del 2003 a Milano, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Appassionata di ballo e canto, è una vera e propria star di TikTok (tra le più seguite in Italia), e ha addirittura fatto da doppiatrice per il personaggio di Rachel nella pellicola della Pixar Soul.

È fidanzata con Gianmarco Rottaro da gennaio 2020, tanto che sovente gli dedica teneri scatti sui social, mentre prima era apparsa sovente al fianco di Valerio Mazzei, membro del duo dei Valespo.

Gianmarco Rottaro: 4 curiosità

Ha molti piercing e tatuaggi: i più amati dai suoi fan sono una rosa sulla mano sinistra e i piercing sulla lingua e sul naso.

Una delle sue più grandi passioni è suonare il pianoforte.

Sua mamma è di origini tunisine.

Insieme agli altri membri del Q4 ha scritto e pubblicato un libro intitolato Fratelli per caso.

Fonte foto: https://www.instagram.com/gianmarco_rottaro/?hl=it