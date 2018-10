Gianluca Gargiulo è entrato nel cast dei concorrenti del reality di Elettra Lamborghini, nel 2018. Prima di questo, però, è già stato in televisione. Scopriamo tutto su di lui!

Gianluca Gargiulo non è un personaggio della tv ma ha partecipato a diversi format. Ex on The Beach, condotto da Elettra Lamborghini nel 2018, non è quindi la sua prima esperienza sul piccolo schermo. Lo abbiamo già visto, come mamma lo ha fatto, alle prese con un altro reality. Tra poco vi sveliamo quale, insieme ad alcune curiosità interessanti sulla sua vita privata…

Chi è Gianluca Gargiulo?

Gianluca Gargiulo è originario di Napoli ed è nato il 16 aprile 1991, sotto il segno dell’Ariete. Si è trasferito da anni a Gabbro, provincia di Livorno, dove lavora.

Ha iniziato come barman, per poi indirizzarsi sul ruolo di spogliarellista in alcuni dei più noti locali della movida notturna toscana. Non prima di aver sperimentato la carriera di marinaio…Diplomato all’Istituto tecnico nautico “Cappellini” di Livorno, ha vinto anche una borsa di studio.

Sul suo profilo Instagram, alcuni scatti del passato ma anche tantissime fotografie che lo ritraggono in compagni di amici, di cui non sa proprio fare a meno e a cui ha dispensato consigli con un libro dedicato alle dinamiche amorose: Se solo i miei fratelli avessero preso da un mio pelo pubico…

Gianluca Gargiulo: vita privata

La sua è una famiglia numerosa, come ha precisato nella biografia inserita nella presentazione del suo libro. I genitori sono entrambi partenopei. Ha due fratelli e una sorella.

Non si sa tantissimo della sua vita privata, se non che ha avuto una storia davvero importante con una ragazza di nome Alessia, ex fidanzata originaria di Roma. La loro relazione sarebbe naufragata dopo una importante parentesi romantica…

Gianluca Gargiulo: curiosità

In televisione, ha partecipato a format quali Avanti un altro e Un posto al sole, su Raitre. Storica anche la sua partecipazione al reality L’isola di Adamo ed Eva, condotto da Vladimir Luxuria…

Gianluca Gargiulo ama la palestra e cura in modo molto attento il suo aspetto fisico. Muscoli e grinta non gli mancano!

Adora le moto e il binomio donne-motori è una costante della sua vita. Ama anche il mare e, ovviamente, è un grandissimo tifoso del Napoli.

Ha un tatuaggio sul piede che raffigura la rosa dei venti, postato prontamente sui social per condividerlo con tutti i suoi followers.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/ggiangi91/?hl=it