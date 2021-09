Centinaia di migliaia di follower sui social, un profilo da “ex ragazza nerd” diventata la cosplayer italiana più famosa nel mondo: scopriamo la storia di Giada Robin, dalle origini al suo “impero” sul web…

La storia di Giada Robin è stata tra le protagoniste di Buoni o Cattivi, trasmissione di Veronica Gentili, e il suo è un curriculum straordinario nella galassia del cosplay. È stata la prima cosplayer italiana a tradurre la sua passione in un lavoro e la sua carriera profuma di successo e dedizione. Il suo nome e il suo talento spiccano tra gli ospiti delle più importanti fiere del fumetto in tutto il mondo, e ora vi raccontiamo tutto quello che c’è da sapere sul suo conto!

Chi è Giada Robin e dove vive?

Giada Robin, vero nome Giada Pancaccini, è una modella, attrice, conduttrice tv, musicista ed è… la cosplayer professionista italiana più famosa nel mondo, la prima, nel Paese, a lanciare un proprio brand e a guadagnare la copertina di un manga: Magical Girl Howling Moon!

Classe 1991, è nata a Livorno, vive ad Arona ed è ospite e giurata in tante delle più grandi convention internazionali del settore, è anche cosplayer ufficiale per importanti case videoludiche da Riot Games a Blizzard e Sony. Il suo primo cosplay è andato in scena a “Lucca Comics & Games 2008”, vincitrice del contest fotografico a tema One Piece organizzato da Toei Animation e Mediaset. Oggi è una donna di successo con un bacino di follower impressionante sui social!

Fonte foto: https://www.instagram.com/giadarobin/?hl=it

La vita privata di Giada Robin

Per quanto riguarda la vita privata, sembra che Giada Robin tenga il più stretto riserbo sugli affari che riguardano il suo mondo oltre le luci dello spettacolo. Non ci sono particolari riferimenti alla sua situazione sentimentale e sui social, ad esempio Instagram, tra i tantissimi contenuti che condivide con i suoi fan non traspare traccia di un amore. Single oppure no? Difficile intravedere una risposta…

Giada Robin: 7 curiosità sulla cosplayer

– Ha studiato Lingue al Liceo e parla Inglese, spagnolo e tedesco.

– Tra le sue passioni, oltre il cosplay, anche la musica e il teatro.

– In una intervista pubblicata su terrediconfine.eu, è emerso che il suo sogno più grande era diventare archeologa…

– Il canto è una passione che coltiva fin da bambina.

– I cosplay realizzati da Giada Robin abbracciano le galassie di anime e manga, così come quelle di film e videogiochi.

– La rivista Playboy l’ha inserita tra le top cosplayer più sexy.

– Il suo nome d’arte? Ne ha spiegato la genesi ai microfoni di Qui Livorno: “L’ho scelto ispirandomi a Nico Robin della serie One Piece di Eiichiro Oda. Questo personaggio ha un sacco di caratteristiche che apprezzo: è una archeologa affascinante, forte e determinata a realizzare il suo sogno. Inoltre rappresenta benissimo l’idea di donna indipendente che ho”.

Fonte foto: https://www.instagram.com/giadarobin/?hl=it