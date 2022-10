Germana Schena è la moglie del cantante Fausto Leali. I due, nonostante i 30 anni di differenza, sono una coppia molto affiatata. Come si sono conosciuti? Tramite il lavoro.

Lunghi capelli biondi, occhi azzurri e dedita al suo lavoro di corista e di moglie: stiamo parlando di Germana Schena, moglie di Fausto Leali. Il cantante, inoltre, per un certo periodo di tempo ha deciso di mantenere privata la sua vita sentimentale, decidendo di non sbilanciarsi troppo nel parlare della sua vita amorosa.

Chi è Germana Schena: la scheda

Nome e cognome: Germana Schema

Data e luogo di nascita: 17 luglio (non si conosce l’anno di nascita), Foggia

Segno zodiacale: Cancro

Professione: Cantante

Marito: Fausto Leali

Germana Schena, la biografia

Originaria di Foggia, Germana Schena è nata il 17 luglio, anche se non sappiamo precisamente quando dal momento che ha deciso di non voler condividere questa informazione sui propri account social.

Fin da piccola, inoltre, Germana ha avuto sempre la passione per il mondo della musica, tanto da intervallare le lezioni a scuola con quelle di canto. Della vita professionale di Germana, inoltre, non abbiamo moltissime informazioni. Sappiamo che è entrata a far parte dell’entourage di Fausto Leali diventando una delle sue coriste.

La storia d’amore tra Germana Schena e Fausto Leali

Quando Germana e Fausto si sono conosciuti entrambi erano impegnati e quindi i due hanno avuto un rapporto puramente professionale. A raccontare il modo in cui si sono innamorati, però, è stato proprio il cantante durante una puntata nel salotto di Domenica In.

Galeotto un viaggio in macchina che i due hanno compiuto insieme durata una data del tour proprio di Leali. In quel frangente, entrambi single, i due si sono avvicinati molti e hanno capito di essere fatti l’uno per l’altro. Nonostante i 30 anni di differenza, infatti, i due sono riusciti a trovare un proprio equilibrio per essere felici.

Sui social, in particolar modo su Instagram, Germana pubblica diverse foto al fianco di suo marito e della sua famiglia.

Germana Schena: dove abita

Per lavoro ma soprattutto per amore Germana ha lasciato Foggia e la sua Puglia per trasferirsi al Nord. Insieme a suo figlio e a suo marito, infatti, la Schena vive a Lesmo, in provincia di Monza e Brianza.

A rendere noto il luogo in cui i due vivono è stato un fatto di cronaca: nel 2017, infatti, la coppia ha subito un bruttissimo furto nel quale molti premi di Fausto Leali sono stati sottratti dai ladri.

3 curiosità su Germana Schena

-Dopo il diploma di maturità classica, Germana, si è iscritta anche all’università.

-Germana è mamma di un figlio, Andrea, nato dal suo precedente matrimonio.

-Ama viaggiare e a ottobre 2019 è stata a New York con suo figlio Andrea.

