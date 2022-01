Gea Dall’Orto è l’attrice più seguita nell’ambito delle fiction Rai. Ha un talento versatile ed un volto che non si dimentica.

Il mondo delle fiction Rai ci ha sempre fatto conoscere volti nuovi. Mamma Rai ha dato il via alla carriera di molti attori e attrici. Una di loro è Gea Dall’Orto, un’attrice che si è imposta rapidamente nel panorama televisivo italiano riscuotendo grande successo. Il suo volto è molto noto e perfetto per ogni tipo di fiction che sia storica o ambientata in tempi contemporanei. Ma chi è Gea?

Gea Dall’Orto: biografria

Gea Dall’Orto nasce a Firenze il 22 ottobre 2002 sotto il segno della Bilancia. Cresciuta nella bella Toscana, Gea si alterna tra scuola, amici e corsi di recitazione. Infatti, sin dalla tenera età, Gea ha sempre avuto le idee molto chiare. Il suo sogno di diventare attrice viene prima di tutto. Frequenta diversi corsi di recitazione per bambini ed esordisce sul palco di un teatro all’età di sette anni insieme al nonno Italo Dall’Orto.

Gea supera rapidamente una serie di provini importanti che la aiutano ad imporsi nelle sale dei casting directors. La Rai la assume come attrice. Tuttavia, Gea sogna il cinema. Fortunatamente, grazie al suo immenso talento, l’attrice arriva ben presto sui set cinematografici. La vediamo in film come Mio fratello rincorre i dinosauri e, soprattutto, nel film di Nanni Moretti Tre piani, presentato al Festival di Cannes del 2020. Il suo lavoro in sede Rai consiste in una fiction Rai in cui Gea affiancherà l’affermato Giuseppe Fiorello. Parliamo della fiction Gli orologi del diavolo, un prodotto nato dalla collaborazione tra Italia e Spagna. Non siamo a conoscenza dei guadagni di Gea.

Gea Dall’Orto: vita privata

Gea, come ogni ragazza che si rispetti, ha un suo profilo Instagram dove condivide scatti di vita e foto professionali per promuovere i propri lavori. Tuttavia, nonostante la grande presenza sui social, Gea resta una persona molto riservata. Non sappiamo se abbia un compagno. Noi le auguriamo il meglio e di trovare presto l’amore!

Gea Dall’Orto: 3 curiosità su di lei

Come ogni personaggio pubblico che si rispetti, anche Gea possiede delle peculiarità che la rendono unica. Nonostante la riservatezza dell’attrice siamo riusciti a scovare ben tre curiosità su di lei!

1- L’attrice preferita di Gea è Natalie Portman, non solo a livello recitato ma anche a livello umano e culturale.

2- Gea è una ballerina professionista. Danza sin da bambina, tuttavia ad essa ha poi preferito la recitazione.

3- Gea ha affermato di voler proseguire gli studi iscrivendosi all’università. Per la precisione si vorrebbe iscrivere presso la facoltà del DAMS.

