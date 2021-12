Andiamo alla scoperta di Francesco Posa: tutto quello che c’è da sapere sul giovanissimo youtuber di Catanzaro.

Creatività e talento a Francesco Posa non sono mai mancate e in breve tempo e dalla sua cameretta, il giovane italiano è riuscito a farsi notare diventando uno dei personaggi più popolari del web. Conquistando numeri da capogiro sulle piattaforme social è infatti diventato uno delle nuove star dell’ultima generazione ed oggi proviamo allora a raccontarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lui e sulla sua vita privata. Età, origini, esordi, successo e tante curiosità sul giovane youtuber italiano.

Francesco Posa, biografia e carriera

Francesco Posa è nato il 27 Giugno del 1998 in Puglia e sotto il segno zodiacale del Cancro. Dal 2001 si è trasferito nella città di Catanzaro assieme alla sua famiglia formata da mamma Rosanna e papà Vittorio e dalla sorella Lucia. Lo youtuber, fin dalla tenera età, ha mostrato grande interesse per il mondo dello spettacolo ed ha avviato la sua carriera nel 2010 realizzando e condividendo i primi sketch comici assieme al suo migliore amico.

Francesco Posa ha partecipato al casting Diventa una Webstar, qui ha conquistato la giuria con un video-parodia di Francesco Sole e s è così assicurato anche un contratto con l’agenzia Web Stars Channel. Successivamente ha preso parte ai Web Show Awards ed ha anche ricevuto il premio come “Rivelazione Under 18” consegnatogli da Alessandro Catellan.

Francesco Posa, vita privata

Cosa conosciamo invece della vita privata e sentimentale dello youtuber italiano? Al momento davvero poco ed anche osservando attentamente il suo profilo su Instagram non siamo in grado di dirvi se sia, o meno, sentimentalmente impegnato con qualcuno.

Francesco Posa, 3 curiosità

-Partecipa volentieri a una partita di calcetto.

– Si è diplomato al Liceo Scientifico.

-E’ stato uno dei protagonisti del programma Social Face in onda su Sky Uno.

