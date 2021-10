Tekemaya è la drag queen salentina che ha stregato Al Bano in tv nell’edizione 2018 di The Voice of Italy: scopriamo tutta la sua storia, dalle origini al palcoscenico!

Tekemaya, attiva da anni nel mondo dello spettacolo, ha partecipato a The Voice of Italy 2018 lasciando il segno nel cuore di pubblico e giudici. Origini salentine, un talento che arriva dritto al cuore e la passione per il canto e per i colori: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla drag queen singer che ha stregato Al Bano sul palco del famoso show, dalla biografia alle curiosità…

Chi è Tekemaya e dove vive?

Il suo vero nome è Francesco Bovino, in arte Tekemaya, e ha una importante carriera nello spettacolo come drag queen e cantante. Sul palco di The Voice of Italy 2018, appena sentita la sua straordinaria voce, Al Bano ha deciso subito di prenderla con sé e guidarla come coach, dopo aver sentito la sua performance di Quizas quizas quizas, una popolare canzone del cantautore cubano Osvaldo Farrés, portata in scena alla prima Blind Audition della trasmissione. Mara Venier ha ospitato Tekemaya a Domenica In anche nel 2021 … Originario di Galatina, in Puglia, Francesco Bovino vive a Matino, in provincia di Lecce, ha studiato alla Sapienza di Roma – città in cui ha vissuto per un po’ – e ha sempre avuto una grandissima passione per la musica, in particolare per il canto.

La vita privata di Tekemaya

Non si conosce molto della vita privata di Francesco Bovino “Tekemaya”. Le poche informazioni emerse sono state rese note dallo stesso artista sul palco di The Voice. Si è scoperto, attraverso il suo racconto, che i nonni erano commercianti di tessuti pugliesi e in passato, passando per Cellino San Marco, ricevettero in dono una delle prime bottiglie di vino delle tenute di Al Bano Carrisi – datata 1973 – che i genitori della drag queen avrebbero conservato per decenni. Proprio davanti alle telecamere del programma hanno portato quella stessa bottiglia in dono al cantante, piacevolmente stupito dalla straordinaria sorpresa…

Altre 3 cose da sapere su Tekemaya

– Musica, teatro e moda sono tre delle sue più grandi passioni.

– Per le sue performance trae ispirazione dalle grandi donne della musica italiana, da Mina e Raffaella Carrà a Loredana Bertè.

– Tekamaya ha un profilo Instagram seguito da migliaia di follower.

