La conosciamo tutti come conduttrice Rai: stiamo parlando di Federica Corsini, moglie di Gennaro Sangiuliano.

Federica Corsini è una giornalista professionista dal 2006. Dopo aver lavorato per molto tempo nel campo dell’organizzazione di grandi eventi, ecco il suo debutto in Rai collaborando ad una trasmissione musicale. Ma è proprio qui che incontra diversi volti noti sul piccolo schermo, salendo la sua scalata verso il successo. Conosciuta anche come la moglie del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, scopriamo di più sulla sua vita privata!

Chi è Federica Corsini?

Nata a Roma, Federica Corsini studia all’Università di Roma la Sapienza prima di intraprendere quello che da poco a lì diventa il suo percorso professionale. Un amore evidente per il mondo del giornalismo la spinge a cercare sbocco nel settore.

Giornalista sportiva sul campo

Federica firma il primo contratto con la Rai nel 1997 con Giovanni Minoli, collaborando a una trasmissione musicale, ma diventa giornalista professionista solo nel 2006. Lavora per molto tempo nel campo dell’organizzazione di grandi eventi, per poi passare prima a Tgr Basilicata e successivamente a Rai Parlamento come vice caporedattore.

Vita privata

Sappiamo che Federica nel 2018 ha sposato il noto politico Gennaro Sangiuliano, ma nonostante sia attiva su gran parte dei social, la conduttrice lascia trasparire ben poco sul suo privato. Preferisce focalizzarsi sulla sua carriera da giornalista lasciando fuori dai social commenti personali e vita sentimentale.

Gennaro Sangiuliano, il marito di Federica Corsini

Nato a Napoli il 6 giugno del 1962, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, Gennaro Sangiuliano consegue la maturità classica e poi la laurea in Giurisprudenza a Napoli. Si sposta poi a Roma per frequentare un master e portare a termine un dottorato.

Conosciuto prevalentemente per la sua attività di giornalista e politico italiano, Gennaro ha ricoperto il ruolo di direttore del quotidiano Roma e del TG2, vicedirettore del quotidiano Libero e del TG1. Nel 2022 è stato nominato come nuovo Ministro della Cultura nel governo Meloni.

Curiosità

Ha collaborato con grandi volti famosi della Rai come Massimo Giletti, Serena Dandini e Maria Latella.

come Massimo Giletti, Serena Dandini e Maria Latella. Al suo matrimonio uno dei testimoni di nozze è stato Maurizio Gasparri

È presente sui social con i suoi account Facebook e Twitter, e quello più professionale su Linkedin.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG