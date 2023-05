Moglie di Enrico Vanzina, Federica Burger è sempre stata una donna molto riservata: proviamo a scoprire qualcosa in più di lei.

Finita agli onori della cronaca rosa nazionale, Federica Burger deve la sua popolarità alle nozze con il regista e sceneggiatore cinematografico Enrico Vanzina. Solita rimanere lontano dalle luci dei riflettori, ha sempre preferito vivere la sua vita nella totale privacy e riservatezza. Ciò che si sa sul suo conto è stato svelato in alcune interviste dal marito: ecco cosa ha raccontato.

La biografia e la carriera di Federica Burger

Tedesca, classe 1939, Federica Burger è nota per essere la moglie di Enrico Vanzina dal 1994. Sulla sua data di nascita non si hanno informazioni precise, così come non si conoscono gli studi e gli impegni professionali della donna.

La vita privata di Federica Burger

Nel 1994 Federica Burger è convolata a nozze con il produttore e sceneggiatore cinematografico Enrico Vanzina. La coppia non ha figli. Del loro matrimonio, lui ha raccontato a Panorama: “Una coppia del genere (lei ha dieci anni in più di lui, ndr) funziona solo se lui cerca di essere il più maturo possibile e lei fa di tutto per ringiovanire nel corpo e nell’anima”.

Chi è il marito di Federica Burger, Enrico Vanzina

Classe 1949, romano, Enrico Vanzina è uno dei più importanti sceneggiatori, produttori e registi italiani. Appassionato di cinema fin da piccolissimo, è stato autore di oltre cento sceneggiature, ha fondato la casa di produzione Video 80 ed è iscritto come giornalista pubblicista all’Ordine dei Giornalisti del Lazio.

Considerato uno dei massimi esponenti della commedia all’italiana, autore di film di enorme successo di pubblico, Vanzina ha ricevuto il David di Donatello alla carriera nel 2023.

Dove vive Federica Burger

Federica Burger vive a Roma insieme al marito Enrico Vanzina, nella casa di famiglia in zona Parioli. Il loro appartamento, come riportato da Repubblica, è caratterizzato da una serie di elementi che raccontano la passione per Proust, il pianoforte e i tantissimi ricordi legati al cinema.

Quanto guadagna Federica Burger

Non sono noti i guadagni di Federica Burger.

3 curiosità su Federica Burger

– Ha un profilo Instagram seguito da alcune centinaia di follower.

– È stata operata per un’occlusione intestinale.

– Su Linkedin si definisce “casalinga”.

