Ecco chi è Emanuele Vicorito: dalla biografia alla vita privata, tutto quello che c’è da sapere sull’attore napoletano.

I fan della serie TV Gomorra conoscono Emanuele Vicorito come O’pop, chi invece segue le varie notizie di gossip lega immediatamente il suo nome a quello di Adelaide De Martino, la sorella di Stefano De Martino, con cui nell’aprile del 2021 si è scoperto che ha una relazione sentimentale. Dalla biografia alla vita privata, vediamo tutto quello che c’è da sapere sull’attore napoletano.

Emanuele Vicorito: la biografia

Emanuele Vicorito è nato a Napoli il 5 dicembre del 1989 (il suo segno zodiacale è quindi quello del Sagittario). La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata nel 2005 quando ha esordito nel film All the Invisible Children.

Negli anni ha frequentati diversi corsi di recitazione, nel frattempo lo si è potuto vedere in alcuni episodi di fiction come La squadra e Un posto al sole.

Uno dei suoi ruoli più famosi è però quello di O’pop nella serie TV Gomorra. Emanuele Vicorito ha inoltre recitato in diversi film come L’oro di Scampia, Milionari e In viaggio con Adele.

Emanuele Vicorito: la vita privata

Emanuele Vicorito è sempre stato molto riservato riguardo alla sua vita privata, dell’attore si sa però che è fidanzato con Adelaide De Martino: la storia d’amore tra i due è venuta alla scoperto nell’aprile del 2021.

Chi è Adelaide De Martino, la fidanzata di Emanuele Vicorito

Adelaide De Martino è la sorella del ballerino Stefano De De Martino. E’ nata a Napoli l’8 giugno del 1994 (il suo segno zodiacale è quindi quello dei Gemelli). Ha inoltre un altro fratello di nome Davide ed è molto legata al nipote Santiago.

Emanuele Vicorito, dove vive?

Per motivi di lavoro, Emanuele Vicorito è spesso in giro per l’Italia (ma non solo), l’attore napoletano. Tra le città nelle quali ha abitato c’è anche Milano ma non è noto se l’attore viva ancora nel capoluogo lombardo. Non si hanno informazioni nemmeno a riguardo del suo patrimonio personale.

3 curiosità su Emanuele Vicorito

– Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 13.000 follower.

– Ha diversi tatuaggi, tra cui alcuni sulle braccia e altri sul petto.

– E’ appassionato di cucina.

