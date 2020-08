Ellen Page è un’attrice hollywoodiana di grande successo, che nel 2014 ha deciso di fare coming out. È tra le protagoniste della serie tv The Umbrella Academy.

Camaleontica, versatile e con una grande passione per il mondo della recitazione: ecco chi è Ellen Page, famosa attrice hollywoodiana. Protagonista di tantissime pellicole di successo come Juno e X-Men Conflitto finale e Giorni in un futuro passato, dove ha vestito i panni di Kitty Pryde. La Page, inoltre, è anche la protagonista della serie tv The Umbrella Academy, targata Netflix. Nel 2014 ha fatto coming out, durante una conferenza, e nel 2018 è anche convolata a nozze. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lei.

Chi è Ellen Page

Classe 1987, Ellen Page è nata a Halifax, in Canada, dov’è nata il 21 febbraio sotto il segno dell’Acquario. La passione per il mondo dell’arte e della recitazione, la Page, l’ha ereditata dal padre che di professione è un graphic designer. La mamma, invece, è una maestra.

Ellen Page

Fin da giovanissima, inoltre, è sempre stata appassionata alla recitazione e per questo motivo ha deciso di prendere lezioni presso la Neptune Theatre School. All’età di 11 anni ha preso parte alla sua primissima pellicola, un film per la televisione dal titolo Pit Pony. Da lì, possiamo affermare con assoluta certezza, che è iniziata la sua carriera nel mondo del cinema.

La vita privata di Ellen Page

Ellen Page è fidanzata? In realtà no, l’attrice è convolata a nozze nel 2018 con la ballerina Emma Portner. Proprio sul suo account Instagram, inoltre, la Page ha annunciato di essersi sposata, in gran segreto, e di aver preferito una cerimonia intima lontana dal clamore mediatico.

Chi è Emma Portner, la moglie di Ellen Page

Se pensate che la popolarità della Portner, in America, sia legata al suo matrimonio con l’attrice hollywoodiana Page, beh vi sbagliate di grosso. In precedenza, infatti, la Portner ha raggiunto il successo grazie a una collaborazione con Justin Bieber. É, infatti, la protagonista di un suo videoclip e ha lavorato con lui per un tour.

4 curiosità su Ellen Page

-Oltre a saper recitare è anche una brava musicista. Suona, infatti, la chitarra e le piace tantissimo ascoltare musica.

-Non tutti lo sanno ma per la pellicola Juno ha anche composto le musiche Zub Zub.

-Ha cantato il brano Lost Cause, nel videogioco Beyond: Due anime.

-Ha ammesso di essere vegana.

