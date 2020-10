Quando si parla di dead name il collegamento va al mondo Lgbt, in particolare a quello transgender. Ecco cos’è e cosa significa.

Nel mondo Lgbt, in particolare in quello transgender, la pratica del “deadnaming” è ancora, purtroppo, una costante nella vita di chi ha scelto di cambiare sesso. Cosa significa e che cos’è di conseguenza il dead name? E perché è così importante che le persone transgender siano chiamate con il loro nome nuovo? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’argomento, e come mai si dice in questo modo.

Origine : dall’inglese.

: dall’inglese. Quando si usa : per indicare il nome di battesimo di una persona transgender, che ora usa un altro nome.

: per indicare il nome di battesimo di una persona transgender, che ora usa un altro nome. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: globale.

Il significato di dead name e deadnaming

Il dead name è il nome di battesimo di una persona transgender, ovvero quello che aveva prima di cambiare genere e nome. Dead name tradotto letteralmente è “nome morto“, ovvero il nome che non ha più senso di esistere in quanto associa la parte della vita dell’individuo che non esiste più.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/persone-uomo-coppia-lgbt-2577925/

La pratica del deadnaming, invece, è quella di chiamare le persone con il loro vecchio nome, perché non si riconosce il loro nuovo status di genere. È una pratica molto subdola, perché non riconosce una persona per quello che si sente, in particolare per il genere sessuale che ha scelto di adottare.

Si tratta di un gesto che per una persona transgender è quasi una condanna, perché dà di nuovo vita a una persona che non esiste più e mette ancora in prigione l’individuo nell’identità di genere che ha abbandonato.

Esempi d’uso

Non è comune sentire questo termine nella quotidianità, in quanto si tratta di una parola specifica. Però ecco alcuni esempi d’uso:

-“Hai mai sentito parlare di dead name? Ti spiego cosa vuole dire“.

-“Il dead name di una persona transgender non deve essere mai più utilizzato“.

Scopri anche cosa significa omofobia!

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/persone-uomo-coppia-lgbt-2577925/