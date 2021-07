Scopriamo chi è Elena Cecchini, la bella fidanzata del ciclista Elia Viviani (e sua collega) con una storia di successo nello sport tutta da gustare…

Elena Cecchini non è solo la fidanzata di Elia Viviani, ciclista portabandiera alle Olimpiadi di Tokyo 2020: anzitutto lei è una sportiva professionista, volto noto del ciclismo su strada al femminile! Partiamo alla scoperta delle sue origini e del suo percorso in sella alla bicicletta, tra le righe della sua biografia e quelle della vita privata (al fianco del famoso collega)!

Chi è Elena Cecchini e dove vive?

Elena Cecchini è nata a Udine, sotto il segno dei Gemelli, il 25 maggio 1992, ed è una ciclista su strada e pistard. Nlla sua carriera spicca il ruolo nel Team SD Worx, e importanti successi. Affiliata al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, ha vinto ben 5 titoli nazionali su strada e 2 a cronometro (nel 2018 e 2019), ma non è tutto: ha conquistato la medaglia d’oro a cronometro ai Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona! Ha partecipato a numerosi Giri d’Italia ed è stata anche vincitrice ai Campionati Italiani Strada Crono del 2019, argento agli Europei Strada In linea Elite Under 23.

Fonte foto: https://www.instagram.com/elenacek/?hl=it

Secondo le informazioni emerse sul web, Elena Cecchini ha vissuto per qualche tempo a Vallese, frazione di Oppeano, nella provincia di Verona, insieme al compagno (famoso) Elia Viviani, che nel centro veneto gestisce da tempo, con la famiglia, un negozio… di biciclette! La coppia si sarebbe poi trasferita a Montecarlo.

La vita privata di Elena Cecchini

Elena Cecchini è molto riservata, e per questo gran parte della sua vita privata sfugge ai riflettori. Nota la sua storia d’amore con Elia Viviani, collega ciclista con cui condivide la grande passione per lo sport. Belli, sorridenti e innamorati, i due hanno scelto di convivere e sui social condividono spesso foto che li ritraggono, insieme, nella cornice della loro comune strada nel ciclismo…

Elena Cecchini e il fidanzato Elia Viviani

Elena Cecchini e Elia Viviani stanno insieme da anni. Lui, campione veronese di Isola della Scala, tra i grandi volti dle Giro d’Italia 2019 e oro nell’omnium ai Giochi di Rio 2016, è considerato uno dei più versatili corridori italiani (7 titoli europei e 3 podi mondiali in pista) ed è stato chiamato a rappresentare l’Italia a Tokyo 2020 come portabandiera.

Classe 1989, Viviani si è imposto anche in varie tappe della Vuelta a España 2018 e al Tour de France 2019. Nel corso della carriera ha incassato il trionfo all’EuroEyes Cyclassics (2017, 2018 e 2019), oltre al titolo italiano in linea 2018 e a quello europeo in linea nel 2019.

Altre 2 cose da sapere su Elena Cecchini

– Su Instagram è seguita da migliaia di follower e condivide frequenti aggiornamenti sulla sua attività.

– È amante degli animali, soprattutto dei cani, passione che condivide con il compagno.

