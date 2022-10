Donato Carrisi, scrittore autore di best seller, è stato inserito tra gli ospiti de Le Iene 2022: scopriamo subito la sua storia, dalle origini alle curiosità che non tutti conoscono!

Il nome di Donato Carrisi spicca tra gli autori italiani di best seller nel mondo, scrittore di grande talento che a Le Iene, nel 2022, ha presentato una delle sue fatiche letterarie intitolata Io sono l’abisso da cui è tratto l’omonimo film di cui è regista. Ecco chi è l’autore, dalla biografia alle sfumature meno note della sua storia…

Chi è Donato Carrisi e dove vive?

Donato Carrisi è nato nel 1973 a Martina Franca (Taranto), precisamente il 25 marzo sotto il segno dell’Ariete. Vive tra Roma e Milano e, dopo aver studiato Giurisprudenza, si è specializzato in Criminologia e Scienza del comportamento.

Nel corso della sua carriera ha anche collaborato con la Rai alla realizzazione di Casa famiglia e Era mio fratello, mentre per Mediaset ha lavorato dietro le quindi di Nassiryia – Per non dimenticare e Squadra antimafia – Palermo oggi… Sua la conduzione de Il sesto senso su Rai 3.

Scrittore, regista e sceneggiatore per televisione e cinema, è autore di romanzi best seller di successo internazionale: Il suggeritore, Il tribunale delle anime, La donna dei fiori di carta, L’ipotesi del male, Il cacciatore del buio, La ragazza nella nebbia – dal quale ha tratto il film omonimo che gli è valso il David di Donatello per il miglior regista esordiente –, Il maestro delle ombre, L’uomo del labirinto – da cui ha tratto la pellicola omonima – , Il gioco del suggeritore, La casa delle voci e Io sono l’abisso (titolo anche del suo film) sono i suoi titoli di punta.

La vita privata di Donato Carrisi

Per quanto riguarda la vita privata, di Donato Carrisi non si conosce molto. Piuttosto riservato sul fronte dei sentimenti, sui social ha condiviso poche foto di famiglia in cui si mostra come tenero papà. Sappiamo anche che ha una compagna, di cui non è emersa alcuna informazione….

Altre 5 cose da sapere su Donato Carrisi

– Ha iniziato la sua attività di scrittore con il teatro, all’età di 19 anni.

– È tra le firme del Corriere della Sera.

– La sua tesi di laurea aveva come argomento Luigi Chiatti, “il Mostro di Foligno”.

– Ha vinto prestigiosi premi in Italia e all’estero tra cui il Prix Polar e il Premio Bancarella. I suoi romanzi, tradotti decine di lingue, hanno venduto milioni di copie rendendolo noto come lo scrittore italiano di thriller più letto al mondo!

– Su Instagram ha un profilo seguito da migliaia di follower.

