Donatella Scarnati è una giornalista sportiva affermata, volto noto dell’informazione da anni in Rai e voce che racconta agli italiani i più grandi eventi dello sport nel piccolo schermo. Vi portiamo dentro la sua storia, con un tuffo tra le righe della sua biografia, della carriera e della vita privata dietro i riflettori della televisione…

Donatella Scarnati è nata a Cosenza il 7 agosto 1955, sotto il segno del Leone, ed è iscritta all’Ordine dei giornalisti del Lazio, come professionista, dal 1981. Giornalista e conduttrice televisiva di successo, è uno dei volti femminili più amati nel mondo dell’informazione.

La sua carriera in Rai è iniziata nel 1984 e dal 1992 al 1998 è stata conduttrice di Tg1 Sport, poi inviata al seguito della Nazionale italiana di calcio per lo stesso telegiornale della rete ammiraglia di viale Mazzini e responsabile del team di Rai Sport.

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che Donatella Scarnati vive a Roma da anni ma non si conosce altro della sua storia dietro i riflettori del successo nel mondo del giornalismo. Nessuna informazione su marito o figli della storica inviata Rai.

– Le è stato conferito il Premio Ischia Internazionale di Giornalismo con la seguente motivazione: “Competenza e professionalità fanno di Donatella Scarnati una testimone inappuntabile dei grandi eventi sportivi, vera compagna di viaggio dei tanti appassionati che seguono il Tg1“.

– È stata la prima donna tra i volti fissi dei collegamenti di 90º minuto.

– Nel corso della sua carriera, oltre allo sport ha seguito diversi avvenimenti di cronaca italiani e non.

