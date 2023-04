Donatella Pingitore è l’unica figlia del celebre regista Pier Francesco Pingitore. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei.

Donatella Pingitore è la presidentessa dell’ALIG (Associazione Laboratori di Ingegneria e Geotecnica) ed è nota anche in quanto figlia del celebre regista e autore Pier Francesco Pingitore. Da sempre lontana dal mondo dello spettacolo, ha condotto una vita semplice e riservata. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sulla sua carriera, passando per alcune curiosità.

Piefrancesco Pingitore

Chi è Donatella Pingitore: la carriera

Donatella Pingitore è nata a Roma (non è nota la sua data di nascita) e ha frequentato il Liceo Scientifico Augusto Righi. In seguito ha studiato presso L’Università di Roma La Sapienza e si è laureata in geologia (infatti è iscritta all’albo professionale dei Geologi del Lazio). Dal 2010 è la presidente dell’Associazione Laboratori di Ingegneria e Geotecnica.

Non si hanno ulteriori informazioni sulla carriera o sul suo percorso di studi, e Donatella Pingitore si è tenuta sempre lontana dalle luci dei riflettori.

Donatella Pingitore: la vita privata

Donatella Pingitore è nota soprattutto in quanto figlia del celebre regista Pier Francesco Pingitore. Di lei è noto che sia sposata con un uomo di nome Vittorio Tomasone e che insieme a lui abbia avuto un figlio (di cui non si conosce il nome). La figlia di Pier Francesco Pingitore abita a Roma con la sua famiglia, ma non si hanno ulteriori notizie sulla sua vita privata. Suo padre Pier Francesco ha sempre rispettato la sua privacy, e infatti non sono note molte informazioni sul suo conto.

Chi è il marito di Donatella Pingitore, Vittorio Tomasone

Del marito di Donatella Pingitore (nonché genero di Pier Francesco Pingitore) è noto solamente che sia stato Generale di corpo d’armata e che sia originario di Altavilla Irpina (in Campania). Non è dato sapere esattamente quando sia nato Vittorio Tomasone né sono note ulteriori informazioni sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Donatella Pingitore: le curiosità

– L’arte, la storia e la geologia sono alcune delle sue più grandi passioni.

– Su Facebook condivide soprattutto dettagli e retroscena legati alla sua carriera e alla sua quotidianità.

– Le piace giocare a baseball.

– Ama la musica, e uno dei suoi artisti preferiti è Lucio Dalla.

